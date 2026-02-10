La industria restaurantera del país atraviesa por “momentos complicados”, a consecuencia del bajo crecimiento económico que refleja el país, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), Hugo Vela.

El otro factor que afecta es que hay una pérdida de poder adquisitivo en el sector socioeconómico que más sale a comer fuera de casa, dijo.

“La industria restaurantera tiene la particularidad de que cuando el Producto Interno Bruto (PIB) crece más del 2% la industria crece 50% adicional, pero cuando crece menos del 2% la industria crece 50% menos, llevamos siete años que el país, realmente, no ha crecido. El 0.6% de crecimiento acumulado anual desde hace siete años para acá es casi crecimiento 0%”, explicó.

Lee también Cigarros del mercado negro se venden en 12 pesos; expertos advierten que alza al IEPS agrava competencia desleal y golpe fiscal

Agregó que “la industria está pasando por un momento complicado porque hay muchos más restaurantes, han crecido muchos nuevos restaurantes, hay muy pocas barreras de entrada para poder poner un restaurante. Sin embargo, el número de comensales ha disminuido particularmente en el mercado local”.

En entrevista al término de la “Presentación de la plataforma especializada en vinculación laboral para el sector restaurantero”, Vela expuso que “aunque, el salario (mínimo) ha subido de forma importante los salarios medios no han subido de la misma manera y realmente la industria depende mucho de la clase media, entonces, cuando la clase media no tiene tanto dinero disponible en la bolsa” no va a comer fuera.

Por todo lo anterior y considerando el Mundial de Fútbol 2026, así como el mayor crecimiento esperado para el país de más de 1%, el presidente de la AMR dijo: “no estamos esperando un crecimiento en general del año de más allá de 1% en el sector”.

Lee también Aumenta precio de la vivienda en México; promedio fue de más de un millón 800 mil pesos en 2025: SHF

A pesar de ello, será mucho mayor a lo visto en el 2025, un año en el que prácticamente no crecieron ni decrecieron.

Comentó que el aumento de los platillos de las cartas tiene que ver con la inflación, que, aunque, “se ha moderado, no ha dejado de subir, a partir de la pandemia”, porque después de la pandemia la canasta de insumos sube “4% sobre un 4%, sobre 4%”, anual y “evidentemente se va a producir un aumento de las cartas”.

Expuso que otro factor que les impacta es “la retención de impuestos en todas las plataformas de entrega a domicilio, eso es un problema importante para los restaurantes porque les limita mucho su flujo de efectivo, ahora te retiene la plataforma la mitad del IVA y 2 puntos porcentuales de la venta como retención y además le tienes que dar crédito a la plataforma, eso le pega mucho en el flujo de efectivo a los restaurantes”.

Lee también Spotify gana 2 mil 212 millones de euros en 2025; es un 94% más que el año anterior

Vega comentó que hacen falta políticas públicas que incentiven la inversión en lugar de quitarla.

Sobre el Mundial, el sector restaurantero espera la generación de 12 mil nuevos empleos temporales y un crecimiento de sus ventas. Planean lanzar menús futboleros en el mes de mayo como una medida para atraer comensales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc