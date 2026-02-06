Ll C5 está preparado para albergar la Copa del Mundo, conciertos mundiales, el gran Premio de México, los 50 años de la Basílica, la visita habitual que hay de carácter religioso hacia la Ciudad de México provenientes de todas las partes del mundo y para otros eventos que surjan”, aseguró el coordinador general Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, respecto a las capacidades de vigilancia de la institución con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El funcionario dijo que como parte de esta preparación visitó en 2025 estadios en ciudades como Londres y Manchester, para conocer la experiencia en eventos futbolísticos de otros países.

“Visitamos Manchester y Londres para ver cómo está la comparación entre nosotros y ellos, y estamos muy bien, nuestra sala (de crisis) siempre está con una ocupación mayor que la que hay allá y fui a un partido de Manchester United, Manchester City y otro”.

El coordinador afirmó que en el análisis de estos eventos detectó que “la claves es, sí policía, sí videocámaras, sí una estrategia de seguridad pero también cultura cívica y organización”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Guerrero Chiprés mencionó que también se han sostenido dos reuniones con representantes de la FIFA, en las cuales se reconocieron las capacidades del C5.

“La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) vino aquí dos veces y se dijo gratificada por la experiencia capitalina, en el sentido de la atención en telemedicina, el número de atención de emergencias y urgencias, el tamaño de la capacidad institucional, de la disposición regional del C5 y los siete C2, así como de esta disposición que tenemos también de un equipo que atiende en inglés”.

Salvador Guerrero indicó que desde el C5 se vigilará el Estadio Banorte con la cobertura en 80 sitios, con 203 cámaras, 77 botones de pánico y 10 altavoces, lo cual estimó suficiente, tomando en cuenta las cámaras del sistema del Estadio Banorte.

“Nosotros ya con esto creo que es suficiente, también por supuesto la propia institución, la propia corporación encargada de la gestión de la labor de la renovación del estadio hará lo propio, como ocurre en otros países, hay un sembrado también de cámaras privado que estará y eso les toca a ellos”.

Además, el funcionario aseguró que pondrán especial atención en el Fan Fest que se realizará en el Zócalo capitalino.

“En lo que se refiere al mundial, más que el propio mundial, los torneos de Fan Fest que se van a desplegar también vamos a procurar que todo ellos estén en colindancias, protegidos y todo”.

Sostuvo que con el actual sembrado de cámaras del C5, de 113 mil 814 dispositivos, tras un aumento de 30 mil 400 durante los últimos 15 meses, se concluyó la meta para este año.

“Eso ya está cumplido, la realidad es que estamos revisando algunos detalles de lo que será la videovigilancia para concluir este año, pero, digamos la base fundamental, la estructuración o la estructura fundamental del sistema de videovigilancia está prácticamente concluida para este año”.

Asimismo, subrayó el aumento de 2024 a 2025 en la cobertura de la red de videovigilancia de zonas turísticas en 34 %, en zonas de movilidad en 28 %, en zonas de hospedaje enn 24 %, en zonas comerciales en 24 %, en sitios de espectáculos y convivencia en 30 %.

Guerrero Chiprés informó que desde el C5 han participado en tres de las reuniones del Comité de la Ciudad de México que encabezan las autoridades de gobierno Central acompañadas de las personas organizadoras de la Copa Mundial de Fútbol.

De igual forma, el coordinador general del C5 mencionó que debido al trabajo de 24 horas y los 365 días del año, en el C5 “no hay una redistribución de un estado de fuerza a partir de una prioridad estacional, es permanente”.