El promedio diario de llamadas improcedentes a la línea de emergencias 911 en la Ciudad de México registró una disminución del 21.5 por ciento durante diciembre de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

De acuerdo con el organismo, en lo que va de este mes se han recibido 153 mil 278 llamadas no procedentes, las cuales incluyen comunicaciones en las que el usuario no responde o cuelga, bromas, mofas realizadas por niñas y niños, insultos a las y los operadores, así como transferencias a otras dependencias sin motivo de emergencia.

El C5 detalló que el promedio diario de este tipo de llamadas pasó de 9 mil 308 en diciembre de 2024 a 7 mil 299 en el mismo periodo de 2025. Para Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, esta reducción refleja un aumento en la cultura cívica y en el uso responsable de la línea de emergencias.

El funcionario señaló que la disminución de llamadas improcedentes permite agilizar la atención de situaciones reales que ponen en riesgo la vida, la integridad o la seguridad de las personas, al evitar la saturación de los servicios de atención telefónica y la distracción de recursos operativos.

En el contexto de la proximidad del Día de los Santos Inocentes, Guerrero Chiprés subrayó que las bromas telefónicas al 911 son incompatibles con la función de la línea de emergencias, ya que pueden retrasar la respuesta a incidentes reales y comprometer la actuación de servicios prehospitalarios o policiales.

El C5 recordó que el uso indebido de los servicios de emergencia está tipificado como delito en el artículo 211 del Código Penal de la Ciudad de México, el cual establece sanciones que van de tres meses a dos años de prisión, además de multas que oscilan entre mil 085 y 2 mil 857 pesos.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable el número 911 y contribuir a que los servicios de emergencia puedan responder de forma oportuna y eficaz ante situaciones que realmente lo requieren.

