La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes con las instalaciones de gas durante esta temporada de Fin de Año.

Al acudir a un evento de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la funcionaria local detalló que han muerto 17 personas por intoxicación en la actual temporada.

Por lo anterior, pidió a las y los vecinos revisar que los tanques y las instalaciones de gas estén en buenas condiciones, pues diariamente tienen alrededor de 11 a 15 incidentes de gas.

“Si el recipiente no es portátil, si ustedes tienen, por ejemplo, un tanque estacionario, este tiene que ser cambiado cada 10 años, no se olviden de eso, aunque esté bueno todavía el tanque, el tanque tiene un tiempo de vida y ese tiempo de vida máximo es de 10 años”, expuso.

Señaló que las personas deben buscar a un especialista que revise las instalaciones de gas, y pidió a las y los capitalinos colocar los cilindros en lugares seguros.

“El tanque siempre tiene que estar ubicado especialmente en las azoteas. No lo pongan en las marquesinas, por favor. También ese es otro problema. Los contenedores de gas interno LP tienen que estar lejos de las cocinas, lejos de los boilers, lejos de cualquier fuente de fuego, por favor. Y lo otro, no se olviden de que los boilers no pueden estar en lugares cerrados, tienen que estar en lugares ventilados. Tenemos muchos problemas de intoxicación por, justamente porque están al interior y el Gas se junta al interior, si no tienen ventilación, entonces tenemos un accidente”, comentó.

Myriam Urzúa recomendó revisar la válvulas de gas cada siete años y nunca llenar los tanques más allá del 80% de capacidad.

“Si nosotros tenemos una fuga, por favor, hagan algo que es muy fácil, pongan agua jabonosa en todo lo que son los cables, en todo lo que son las tuberías, y si les empiezan a salir unas burbujitas, quiere decir que tenemos una fuga. Por favor, cuidémonos, seamos corresponsables, porque esa es la única forma de cuidar a nuestra familia y de cuidar a nuestra gente”, apuntó.

