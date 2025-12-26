El director General del Heroico Cuerpo de Bomberos local, Juan Manuel Pérez Cova, indicó que la UAM Azcapotzalco abrió la convocatoria, que cierra el 30 de enero del 2026, para formar el primer padrón de plomeros y electricistas certificados.

Esto porque al rastrear el gas LP, los boilers y el gas estacionario, se encuentran una serie de errores tanto de fábrica como de instalación.

El director comentó que se buscará que manejen a la perfección el comportamiento del gas LP, el gas natural, las conexiones “el porqué es importante utilizar los tubos o las mangueras correctas, por qué es fundamental para la seguridad de las personas no mezclar los materiales, por qué usar las herramientas que están destinadas y diseñadas para ese tema”.

“Entonces si se da cuenta, la estrategia es integral para que evite no solo le responsabilicemos al consumidor final, no es una conducta humana la que determina siempre por error del consumidor”, concluyó el jefe de los bomberos de la Ciudad de México.

