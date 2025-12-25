Cientos de familias y parejas aprovecharon este día de Navidad para pasear por el Bosque de Chapultepec.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL se pudo apreciar a visitantes nacionales y extranjeros disfrutar del Bosque, del Lago, Zoológico, Castillo y de los antojitos que hay para todos los gustos como helados, chicharrones preparados, papas, dorilocos y demás.

Niños, niñas, adolescentes y hasta adultos disfrutaban de este recorrido portando el tradicional gorro de changuito. Los suéteres de Navidad tampoco podían faltar, pues el clima estaba nublado y por momentos caían gotas de lluvia.

Familias disfrutan de la Navidad y pasean por el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL

Israel José Víctor y su familia llegaron desde Oaxaca a pasar la Navidad en la Ciudad de México, y aprovecharon para visitar Chapultepec para que su hijo de 2 años pudiera conocerlo.

“Es su primera vez, lo trajimos para que conociera. También decidimos venir a distraernos un rato y para recordar viejos tiempos, porque desde hace siete años no veníamos. Es para que los niños se diviertan un rato, vamos a aprovechar para visitar todo, porque de aquí a lo que regresamos, pues estará cañón”, apuntó.

Los cuatro integrantes de esta familia portaban suéteres navideños para no perder el espíritu festivo este 25 de diciembre.

Se pudo observar a algunas familias teniendo un gran picnic en parte del Bosque y en algunas bancas. Ahí se repartían parte del tradicional recalentado que sobró de la nochebuena que, de acuerdo a la creencia, sabe más rico que la propia cena.

Yamileth, Diana y Miriam son familia y viajaron desde Houston, Texas, para pasar la Navidad en México. Se hospedaron cerca del Bosque de Chapultepec para poder visitarlo.

“Hay muchas cosas que queremos ver, comprar los changuitos… nos encanta ver a la gente caminar que es algo que no se puede ver de donde venimos, ver los puestos, la comida, siempre hay algo nuevo. Nos sorprendió ver tantos puestos abiertos a que sea 25 de diciembre, el Bosque no puede faltar, está muy bonito”, compartieron las tres mujeres que portaban su sombrero de changuito.

También se pudo apreciar a corredores y ciclistas que aprovecharon este día de asueto para ejercitarse. Las parejitas y grupo de amigos también se hicieron presentes esta Navidad en este lugar emblemático de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las selfies y fotografías del recuerdo no podían faltar para perpetuar esta Navidad en el Bosque de Chapultepec.

