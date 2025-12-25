La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 26 de diciembre en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Lo anterior debido a que se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 04:00 y las 08:00 horas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; aplicar crema para proteger e hidratar la piel; evitar cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, se aconseja lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; y, en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se utilizan calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, la SGIRPC recordó comunicarse al 911, al 555658-1111 de Locatel y al 555683-2222.