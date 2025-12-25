Cientos de personas acuden este 25 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, a dar gracias a la Virgen por un año más y para celebrar el nacimiento del niño Jesús.

Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó a familias con imágenes, estandartes. Algunos aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo, otros para escuchar la misa, e inclusive quienes acudieron a dejar arreglos florales o una veladora para agradecer por un año más o solicitar salud y trabajo.

Uno de los principales atractivos fue el nacimiento con una fuente que se instaló en las inmediaciones de la Plaza Mariana, donde la gente acude a tirar una moneda o tomarse la fotografía.

Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.

Lee también: De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

Maribel portó una imagen de la virgen de Guadalupe que fue regalo de su hermana y que este jueves adicional q bendecir.

“Vendo del Estado de México. Venimos a dar gracias y pues ellas me regalaron esta virgencita que ahorita voy a bendecir. El propósito es que nos dé mucha salud, prosperidad y trabajo”, indicó.

Recordó que también se celebra el nacimiento de Jesús, “ venimos , a honrarlo y agradecerle”.

Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.

⛲️ ¡Gran atractivo para turistas! Así luce el nacimiento que se instaló en la explanada de la Basílica de Guadalupe en CDMX 👇👇



VIDEO: Laura Arana | EL UNIVERSAL 📸📸 pic.twitter.com/QLYAal6r94 — El Universal (@El_Universal_Mx) December 25, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc