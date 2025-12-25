Más Información
Cientos de personas acuden este 25 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, a dar gracias a la Virgen por un año más y para celebrar el nacimiento del niño Jesús.
Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó a familias con imágenes, estandartes. Algunos aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo, otros para escuchar la misa, e inclusive quienes acudieron a dejar arreglos florales o una veladora para agradecer por un año más o solicitar salud y trabajo.
Uno de los principales atractivos fue el nacimiento con una fuente que se instaló en las inmediaciones de la Plaza Mariana, donde la gente acude a tirar una moneda o tomarse la fotografía.
Maribel portó una imagen de la virgen de Guadalupe que fue regalo de su hermana y que este jueves adicional q bendecir.
“Vendo del Estado de México. Venimos a dar gracias y pues ellas me regalaron esta virgencita que ahorita voy a bendecir. El propósito es que nos dé mucha salud, prosperidad y trabajo”, indicó.
Recordó que también se celebra el nacimiento de Jesús, “ venimos , a honrarlo y agradecerle”.
