Cientos de personas acuden este 25 de diciembre a la , a dar gracias a la Virgen por un año más y para celebrar el nacimiento del .

Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.
Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.

Durante un recorrido que realizó se observó a familias con imágenes, estandartes. Algunos aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo, otros para escuchar la misa, e inclusive quienes acudieron a dejar arreglos florales o una veladora para agradecer por un año más o .

Uno de los principales atractivos fue el nacimiento con una fuente que se instaló en las inmediaciones de la Plaza Mariana, donde la gente acude a tirar una moneda o tomarse la fotografía.

Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.
Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.

Maribel portó una imagen de la virgen de Guadalupe que fue regalo de su hermana y que este jueves adicional q bendecir.

“Vendo del Estado de México. Venimos a dar gracias y pues ellas me regalaron esta virgencita que ahorita voy a bendecir. El propósito es que nos dé mucha salud, prosperidad y trabajo”, indicó.

Recordó que también se celebra el nacimiento de Jesús, “ venimos , a honrarlo y agradecerle”.

Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.
Creyentes asisten a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen; solicitan salud y trabajo. Foto: Hugo Salvador.

