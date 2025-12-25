La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que implementa una estrategia integral de eficiencia operativa para la recuperación de agua, mejorar la continuidad del servicio y optimizar el funcionamiento del sistema hidráulico de la Ciudad de México.

Entre los logros más destacados se encuentra el volumen de agua recuperado, equivalente a 120 litros por segundo, que fue redirigido a la zona oriente de la capital, específicamente al sistema Cerro de la Estrella, para mejorar el servicio en el oriente de Iztapalapa, donde el suministro aumentó a 12 horas diarias continuas, en beneficio de más de un millón de habitantes.

En la zona centro, se realizó la modernización del sistema de distribución en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde la automatización de válvulas y tanques permitió incrementar el servicio con presiones óptimas y un consumo 20% menor al registrado anteriormente, lo que representa un beneficio para más de 180 mil habitantes.

De manera paralela, en Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta, la detección de fugas no visibles, las interconexiones y la regulación de presiones mejoraron sustancialmente la calidad del servicio. En Milpa Alta, la reparación de una fuga no visible permitió disminuir en 50% los reportes de falta de agua, garantizando el acceso al líquido para más de 57 mil habitantes.

Adicionalmente, la Segiagua desarrolla una campaña intensiva de detección de fugas en Tlalpan y Gustavo A. Madero, con apoyo de tecnología de punta adquirida en esta administración, mediante una inversión de 19 millones de pesos. Esta incluye geófonos, correladores, cámaras de videoinspección y equipos de detección subterránea, con los que se han identificado más de 400 fugas, con un potencial de hasta 350 litros por segundo de agua recuperada.

La consolidación del sistema de telemetría integró en una sola plataforma los datos de pozos, tanques, presiones, caudales y niveles de drenaje, lo que favorece una operación más eficiente y decisiones en tiempo real.

Con esta modernización, al cierre del año, todos los pozos de la Ciudad contarán con telemetría y hasta 80% con telecontrol, lo que permitirá anticipar fallas y disminuir errores operativos.

