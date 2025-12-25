Familias y amigos acuden al Centro Histórico en busca de ropa, gorras y videojuegos para adquirir sus regalos navideños. Durante el 24 de diciembre, recorren calles como Madero, 5 de Mayo y 16 de Septiembre, con presupuestos que superan los 1,000 pesos.

“Yo ya sabía que quería comprar este play y lo busqué y lo compré, no fue tan difícil”, comentó Emily, quien llegó desde temprano a Madero con su amigo Erick para encontrar el regalo de su novio. Relató que cada año realiza el mismo recorrido con ideas claras. “El chiste es ya tener experiencia y saber a dónde vas a llegar y qué vas a buscar”, añadió.

Para Laura Díaz, este fue su primer año recorriendo el Centro Histórico en busca de regalos para su familia; la acompañó su suegro, con experiencia previa en estas compras. “Uno no sabe lo mucho que puedes encontrar hasta que necesitas entrar”, comentó entre risas. Explicó que buscaba relojes con un presupuesto de 5,000 pesos, por lo que caminaron desde Eje Central. “Estuvo pesada la caminada, pero afortunadamente no costó trabajo encontrar los regalos y a buen precio”, señaló.

Julia Reyes acudió al centro para comprar gorras para familiares y amigos, con un presupuesto de 2,000 pesos. “Trabajo aquí cerquita, entonces saliendo pasamos a buscar los regalos y súper bien”, mencionó, al explicar que la cercanía con su empleo facilitó las compras.

Evelyn, de 17 años, llegó a la avenida Madero desde las 10:00 de la mañana para buscar ropa para sus hermanos y un outfit para Nochebuena. “Mi prioridad la verdad sí fue el outfit, pero también estoy buscando para mi hermana y mi hermano”, dijo entre risas. Recordó que su madre le enseñó hace años que en Madero podía encontrar variedad de ropa. “Aparte, están muchos descuentos en las tiendas, yo aprovecho”, explicó. Detalló que su presupuesto es de 2,000 pesos y que mantiene una postura estricta para no rebasarlo.

