La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en conjunto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), encabezó el banderazo de salida a los trabajos de desazolve y limpieza en 17 pozos de absorción ubicados en la alcaldía Iztapalapa.

Desde el parque “La Bahía” en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, resaltó que en toda la ciudad hay alrededor de 600 pozos que no funcionan, por lo que “es urgente” su desazolve.

Advirtió que en la CDMX hay hundimientos y fallas en el drenaje, por lo que confió en que, con este tipo de acciones y la participación conjunta de la CROC y empresas, se puedan resolver.

Lee también Ambulantes del Centro Histórico estarán reordenados para principios de 2026, adelanta Brugada

“Nos unimos con estas acciones al Plan Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y también al programa de gestión integral de los recursos hídricos de la Ciudad de México, para promover el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua”, dijo.

En su oportunidad, Raúl López Corzo, subsecretario de Planeación y Proyectos de la Segiagua, quien acudió en representación del titular de Segiagua, José Mario Esparza, señaló que esta acción forma parte del programa de “Acupuntura hídrica” que puso en marcha la administración capitalina para recargar el manto acuífero.

Recordó que para este año, el programa contempla 100 puntos rehabilitados por toda la Ciudad de México, para que cada uno ayude a infiltrar al subsuelo alrededor de 25 litros de agua por segundo.

Lee también Fuga de agua sobre Periférico Oriente, en alcaldía Iztapalapa, fue por falla geológica: Segiagua

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot