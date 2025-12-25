Adolfo Axel Ayala Ayala fue visto por última vez el pasado sábado 13 de diciembre del 2025 en la colonia Tabacalera en la Ciudad de México, cuando se dirigía al concierto de Junior H, en la Plaza de Toros México.

Guadalupe García, quien ya atravesó la desaparición y feminicidio de su hija Yolotzin Guadalupe López Ayala, en noviembre del 2024, es tía de Adolfo y denunció la negligencia de las autoridades para iniciar la búsqueda de su sobrino.

"Primero acudimos a una Fiscalía en la Ciudad de México, luego a un Ministerio Público del Estado de México. Nos pidieron diversos trámites, y pese a haberlos hecho no iniciaron a tiempo las diligencias", relató a EL UNIVERSAL Guadalupe.

Ficha de búsqueda de Adolfo Axel Ayala Ayala. Foto: Especial

De acuerdo con un amigo del Adolfo Axel, el día sábado 13 de diciembre estuvo con él en un hotel en la calle Ignacio Mariscal en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De allí, Adolfo Axel se vería con una joven y familiares de la misma, para ir al concierto de Junior H., sin embargo la tarde, el joven le dijo que algo "no estaba bien", por lo que el amigo le sugirió que mejor no fuera.

Desde ese momento se perdió la comunicación. "Ya obtuvimos la sábana de comunicación, pero no hay información sobre llamadas o mensajes, no hemos podido hacer geolocalización del teléfono. Ya revisamos en su casa, en el 911, hospitales, algunas Semefos y hospitales", relató la tía de Adolfo.

Ficha de búsqueda de Adolfo Axel Ayala Ayala. Foto: Especial

"Debido al tiempo que ya pasó tememos que en las cámaras del C5 ya no haya información respecto a que ruta siguió mi sobrino, por eso necesitamos cámaras particulares o vecinos".

Señas particulares de Adolfo Axel Ayala Ayala

Adolfo Axel Ayala Ayala es un joven de 34 años, mide un metro con 65 centímetros, delgado, moreno, con cabello ondulado negro.

Su cara es de frente amplia, cejas pobladas, ojos medianos color café oscuro.

Tiene un tatuaje que dice "La Vegas" en el antebrazo izquierdo. Un segundo tatuaje es una silueta de Jordan en la muñeca de la mano derecha. Y un tercero de una flor en el brazo izquierdo.

El día de su desaparición vestía un pantalón gris, tenis grises "Jordan", playera blanca, camisa roja a cuadros afelpada con cuadros gris y blanco, así como una gorra roja con letra balncas "LA".

Adolfo Axel Ayala Ayala, está desaparecido desde el 13 de diciembre del 2025. Fue visto por última vez en la colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Foto: Especial

En caso de tener algún dato de su localización pueden llamar a los números de la Fiscalía Especializada de personas desaparecidas: 55 5345 5080/ 55 5345 5082/ 555345 5067.

