Ya sea en efectivo, con tarjeta de crédito o de débito, por el atractivo de las promociones y ofertas que pueden encontrarse, consumidores aseguran que El Buen Fin 2023 es una oportunidad para conseguir ofertas, buenos precios y promociones.

Aunque el gasto dependerá del nivel socioeconómico de las personas, en promedio se espera que sea de 7 mil 700 pesos por familia en los tres días del evento, es decir, del 17 al 20 de noviembre, de acuerdo con la encuesta de Planning Quant, llamada “Comportamiento del consumidor mexicano durante El Buen Fin. Estudio comparativo 2020-2023”.

En el caso de los niveles socioeconómicos bajos (D+, D y E) se espera en la edición 2023 de El Buen Fin un gasto promedio de 4 mil 700 pesos, cifra mayor a los 4 mil que planeaban gastar en el 2022.

Lee también: ¿Cuánto gastan los mexicanos en moda durante El Buen Fin? Así son los hábitos de compra...

La estimación de gasto para el nivel socioeconómico medio (C y C+) es de 7 mil 700 pesos y de 10 mil 400 para los niveles medio alto y alto (A, B y C+).

De acuerdo con Planning Quant la mayor parte de las personas esperan estas fechas para comprar ropa, calzado y electrodomésticos. Aunque también están los teléfonos celulares, muebles, juguetes, aparatos electrónicos, equipo de cómputo, videojuegos y cosméticos.

Las principales razones de las personas para realizar compras durante El Buen Fin son: promociones y ofertas, precios bajos, métodos de financiamiento, para anticiparse a la compra de regalos navideños, mayor surtido de productos en las tiendas, por el aguinaldo y solamente un 1% dijo que porque necesita algún artículo en específico.

Lee también: El Buen Fin: Mexicanos, los más adelantados en el mundo en compras navideñas, según Google

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare