Ya sea para una comida casual o una reunión entre amigos, las alitas suelen ser una opción recurrente. En la Ciudad de México hay restaurantes que apuestan por distintas salsas, niveles de picante y estilos de preparación. Con Club EL UNIVERSAL, además, es posible acceder a promociones exclusivas en los mejores establecimientos gastronómicos.

Criminal Wings: un restaurante temático con mucho sabor

Criminal Wings es un snack bar temático inspirado en el ambiente carcelario, donde se fusiona la estética de una prisión con una propuesta gastronómica deliciosa. Este lugar se ha ganado la preferencia de los comensales por sus alitas y salsas únicas, además de un menú que incluye ensaladas, costillas de elote y bebidas preparadas con y sin alcohol.

Criminal Wings cuenta con cuatro sucursales ubicadas en la CDMX: Condesa, Iztapalapa, Del Valle y Tlalpan, lo que lo convierte en una excelente opción para reunirte con amigos y vivir una experiencia diferente.

Wingstop: sabor y ahorro garantizado

Wingstop nació como un pequeño restaurante de alitas en Garland, Texas. Hoy, con más de 20 años de experiencia, es una de las cadenas favoritas de los amantes de las alitas y los boneless. Su menú también incluye ensaladas, tiras de pollo, papas a la francesa y hamburguesas, ideales para todos los gustos.

¿Cómo obtener descuentos con Club EL UNIVERSAL?

