Condenan violencia digital contra artista tras ganar concurso del INE; llaman a visibilizar a personas NB y trans

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

FOTOS: Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perros policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Durante las fiestas decembrinas, las cenas en familia y con amigos se convierten en el pretexto perfecto para compartir, celebrar y cerrar el año alrededor de la mesa. Ya sea para una reunión casual o una ocasión especial, estas opciones ofrecen ambientes y propuestas gastronómicas ideales para disfrutar la temporada, con para socios de .

Tony Roma’s

Presenta tu tarjeta de Club EL UNIVERSAL y recibe un 15% de descuento en Tony Roma's México. | Foto: FB Tony Roma's México.
Presenta tu tarjeta de Club EL UNIVERSAL y recibe un 15% de descuento en Tony Roma's México. | Foto: FB Tony Roma's México.

Disfruta costillas, cortes y mucho sabor en una de las cadenas de restaurantes temáticos más reconocidas, especializada en “ribs”. Con casi 40 años de historia, es famoso por sus emblemáticas Baby Back Ribs, además de ofrecer carnes, mariscos, aperitivos y mini postres.

Presentando tu tarjeta virtual de Club EL UNIVERSAL, recibe un 15% de descuento en tu consumo final.

Pelota Mestiza

Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 25% de descuento en Pelota Mestiza. | Foto: FB Pelota Mestiza.
Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 25% de descuento en Pelota Mestiza. | Foto: FB Pelota Mestiza.

Ubicado dentro del Frontón México, a un costado del Monumento a la Revolución, ofrece una experiencia de mestizaje gastronómico que fusiona la cocina mexicana y española. Inspirado en el , su propuesta combina ingredientes mexicanos y mediterráneos para crear sabores únicos, todo acompañado de una vista espectacular.

Con , disfruta de un 25% de descuento en tu cuenta final.

The Capital Grille

Con Club EL UNIVERSAL, recibe un 15% de descuento en The Capital Grille. | Foto: FB The Capital Grille México.
Con Club EL UNIVERSAL, recibe un 15% de descuento en The Capital Grille. | Foto: FB The Capital Grille México.

Ideal para celebraciones especiales, este restaurante es reconocido por sus cortes de carne de res añejada en seco, pescados y mariscos, así como por su galardonada carta de vinos y su excepcional servicio. Su ambiente elegante y confortable crea una atmósfera de refinada sofisticación perfecta para una cena decembrina.

Con Club EL UNIVERSAL, recibe un 15% de descuento en el consumo total por mesa en .

Estas opciones permiten celebrar la temporada decembrina con buena comida, grata compañía y descuentos exclusivos, haciendo de cada cena un momento especial.

¿Cómo obtener descuentos con Club EL UNIVERSAL?

Ser parte de Club EL UNIVERSAL abre las puertas a una amplia gama de beneficios gastronómicos. Haz y comenzar a acceder a estas promociones exclusivas mostrando tu tarjeta virtual en los restaurantes participantes. ¡Suscríbete hoy y !

