Durante las fiestas decembrinas, las cenas en familia y con amigos se convierten en el pretexto perfecto para compartir, celebrar y cerrar el año alrededor de la mesa. Ya sea para una reunión casual o una ocasión especial, estas opciones ofrecen ambientes y propuestas gastronómicas ideales para disfrutar la temporada, con beneficios exclusivos para socios de Club EL UNIVERSAL.

Tony Roma’s

Presenta tu tarjeta de Club EL UNIVERSAL y recibe un 15% de descuento en Tony Roma's México. | Foto: FB Tony Roma's México.

Disfruta costillas, cortes y mucho sabor en una de las cadenas de restaurantes temáticos más reconocidas, especializada en “ribs”. Con casi 40 años de historia, Tony Roma’s es famoso por sus emblemáticas Baby Back Ribs, además de ofrecer carnes, mariscos, aperitivos y mini postres.

Presentando tu tarjeta virtual de Club EL UNIVERSAL, recibe un 15% de descuento en tu consumo final.

Da clic aquí para realizar tu reservación.

Pelota Mestiza

Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 25% de descuento en Pelota Mestiza. | Foto: FB Pelota Mestiza.

Ubicado dentro del Frontón México, a un costado del Monumento a la Revolución, Pelota Mestiza ofrece una experiencia de mestizaje gastronómico que fusiona la cocina mexicana y española. Inspirado en el musical La Malinche, su propuesta combina ingredientes mexicanos y mediterráneos para crear sabores únicos, todo acompañado de una vista espectacular.

Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 25% de descuento en tu cuenta final.

Da clic aquí para realizar tu reservación.

The Capital Grille

Con Club EL UNIVERSAL, recibe un 15% de descuento en The Capital Grille. | Foto: FB The Capital Grille México.

Ideal para celebraciones especiales, este restaurante es reconocido por sus cortes de carne de res añejada en seco, pescados y mariscos, así como por su galardonada carta de vinos y su excepcional servicio. Su ambiente elegante y confortable crea una atmósfera de refinada sofisticación perfecta para una cena decembrina.

Con Club EL UNIVERSAL, recibe un 15% de descuento en el consumo total por mesa en The Capital Grille.

Estas opciones permiten celebrar la temporada decembrina con buena comida, grata compañía y descuentos exclusivos, haciendo de cada cena un momento especial.

Da clic aquí para realizar tu reservación.

