El pasado sábado 22 de noviembre, suscriptores a asistieron al Frontón México para disfrutar del musical”. Los asistentes disfrutaron de la obra desde un palco con vista privilegiada y recibieron una bebida de cortesía de su elección.

El musical “Malinche” cuenta con más de 60 músicos, cantantes y bailarines. | Foto: Carlos Odín.
Esta puesta en escena cobra vida gracias a más de 60 músicos, cantantes y bailarines, quienes logran contar la historia apoyados en una impresionante escenografía que incluye una pantalla gigante para que no te pierdas ni un solo detalle.

La obra, creada por , compositor y exintegrante de Mecano, ha conquistado al público desde su estreno en España en 2022 y ahora también en su temporada en el Centro de Entretenimiento Frontón México, donde se presenta con una imponente puesta en escena, música que combina hip-hop urbano y flamenco, y una narrativa que destaca el papel histórico de Malintzin en el surgimiento del mestizaje.

El pasado sábado 22 de noviembre, suscriptores a EL UNIVERSAL asistieron al musical “Malinche”. | Foto: Carlos Odín.
Durante casi tres horas, incluido un intermedio de aproximadamente 20 minutos, los asistentes disfrutaron de una puesta en escena llena de emoción, bailes, música y efectos de luz sorprendentes. El musical muestra un recorrido artístico que revisita la relación entre Hernán Cortés y Malinche desde una perspectiva contemporánea y visualmente impactante.

¿Te perdiste del musical “Malinche”?

Aunque la función especial ya pasó, los suscriptores pueden seguir accediendo a beneficios exclusivos. Presentando tu tarjeta digital del , obtienes en boletos para “Malinche” en cualquier otra fecha disponible.

