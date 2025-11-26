El pasado sábado 22 de noviembre, suscriptores a EL UNIVERSAL asistieron al Frontón México para disfrutar del musical “Malinche”. Los asistentes disfrutaron de la obra desde un palco con vista privilegiada y recibieron una bebida de cortesía de su elección.

El musical “Malinche” cuenta con más de 60 músicos, cantantes y bailarines. | Foto: Carlos Odín.

Esta puesta en escena cobra vida gracias a más de 60 músicos, cantantes y bailarines, quienes logran contar la historia apoyados en una impresionante escenografía que incluye una pantalla gigante para que no te pierdas ni un solo detalle.

La obra, creada por Nacho Cano, compositor y exintegrante de Mecano, ha conquistado al público desde su estreno en España en 2022 y ahora también en su temporada en el Centro de Entretenimiento Frontón México, donde se presenta con una imponente puesta en escena, música que combina hip-hop urbano y flamenco, y una narrativa que destaca el papel histórico de Malintzin en el surgimiento del mestizaje.

Durante casi tres horas, incluido un intermedio de aproximadamente 20 minutos, los asistentes disfrutaron de una puesta en escena llena de emoción, bailes, música y efectos de luz sorprendentes. El musical muestra un recorrido artístico que revisita la relación entre Hernán Cortés y Malinche desde una perspectiva contemporánea y visualmente impactante.

¿Te perdiste del musical “Malinche”?

Aunque la función especial ya pasó, los suscriptores pueden seguir accediendo a beneficios exclusivos. Presentando tu tarjeta digital del Club EL UNIVERSAL, obtienes 25% de descuento en boletos para “Malinche” en cualquier otra fecha disponible.

