El domingo 24 de agosto, tras resultar ganadores de una trivia realizada en el marco del día del padre, los de , Francisco Oseguera y Tzam Zuñiga, recibieron una silla RS-1100 marca Reqüiez de Grupo Requiez, una empresa orgullosamente mexicana nacida en Guadalajara en 1985.

La silla, diseñada para adaptarse a diferentes posiciones de trabajo, cuenta con un valor de $ 11,500.00, además de contar con la certificación BIFMA, que avala el desempeño del producto ante pruebas de estabilidad, resistencia y durabilidad.

Durante la mañana de este domingo, los suscriptores recibieron sus sillas en las instalaciones de EL UNIVERSAL, donde pudieron abrirlas y probar su comodidad.

Tzam Zuñiga fue uno de los ganadores de la trivia del Día del Padre, por la cual recibió una silla RS-1100. | Foto: Berenice Fregoso.
“Me sirve mucho, porque hago tres días a la semana de home office” dijo Tzam Zuñiga, quien señaló que lleva dos años siendo suscriptor de este diario y actualmente cuenta con la suscripción anual.

está enfocado en la realización de sillas y sillones para oficina, ofrece una gama de productos de alta calidad, diseño y tecnología para cubrir cada necesidad de uso y funcionalidad en diversos espacios, además de estar comprometidos con la salud de los usuarios y el cuidado del planeta.

Entre sus características, la silla Reqüiez cuenta con 4 posiciones de bloqueo con ajuste de tensión en el respaldo y un diseño ergonómico que mantiene el contacto con la espalda del usuario. Su asiento acojinado de poliuretano, junto con la elevación mecánica, asegura comodidad durante largas jornadas. Además, está fabricada con tela retardante al fuego, es antimanchas y 100% reciclable.

Francisco Oseguera y Tzam Zuñiga, suscriptores de EL UNIVERSAL ganadores de una silla marca Reqüiez. | Foto: Berenice Fregoso.
Ambos suscriptores agradecieron a este periódico por la oportunidad de participar en estas actividades y por los beneficios que ofrece la .

