invita a sus lectores a una experiencia cultural de aprendizaje inmersivo. Este sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas, los suscriptores podrán disfrutar de un recorrido guiado por la exposición temporal , en el .

Esta muestra temporal aborda, con estadísticas contundentes, herramientas audiovisuales y escenografías inmersivas, las distintas formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como las estrategias para prevenirlas.

Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

De acuerdo con, 7 de cada 10 casos de violencia sexual provienen del círculo más cercano a la víctima. Una realidad que este recorrido busca visibilizar para impulsar un cambio urgente.

Un recorrido necesario contra infancias violentadas

A lo largo de siete salas, la exposición conduce al visitante por un viaje que comienza con la reflexión sobre quiénes son los niños y el derecho que tienen a crecer en entornos seguros y amorosos para después explorar los factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad y los espacios donde la violencia puede estar más cerca de lo que imaginamos, incluso dentro del hogar.

Exposición Memoria y Tolerancia | Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
Exposición Memoria y Tolerancia | Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

También se abordan los peligros que enfrentan en el entorno digital, la explotación infantil como delito que sigue creciendo a nivel global y, finalmente, la recuperación emocional y la importancia de romper los patrones de maltrato. Todo ello con el objetivo de brindar herramientas y conciencia para construir un futuro más seguro para las infancias.

Exposición Memoria y Tolerancia | Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
Exposición Memoria y Tolerancia | Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Un beneficio más de ser suscriptor de EL UNIVERSAL

Como suscriptor, disfrutarás de acceso ilimitado a nuestros , charlas con nuestros columnistas y experiencias únicas. Si además formas parte de , también podrás acceder a beneficios adicionales, como descuentos en cientos de establecimientos.

El cupo está limitado a 20 personas, así que, si ya eres suscriptor, para asegurar tu lugar. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, y disfruta de este y otros eventos diseñados especialmente para ti.

