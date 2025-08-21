Más Información
EL UNIVERSAL invita a sus lectores a una experiencia cultural de aprendizaje inmersivo. Este sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas, los suscriptores podrán disfrutar de un recorrido guiado por la exposición temporal Infancias en silencio: previniendo la violencia contra infancias y adolescencias, en el Museo Memoria y Tolerancia.
Esta muestra temporal aborda, con estadísticas contundentes, herramientas audiovisuales y escenografías inmersivas, las distintas formas de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como las estrategias para prevenirlas.
De acuerdo con UNICEF, 7 de cada 10 casos de violencia sexual provienen del círculo más cercano a la víctima. Una realidad que este recorrido busca visibilizar para impulsar un cambio urgente.
Un recorrido necesario contra infancias violentadas
A lo largo de siete salas, la exposición conduce al visitante por un viaje que comienza con la reflexión sobre quiénes son los niños y el derecho que tienen a crecer en entornos seguros y amorosos para después explorar los factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad y los espacios donde la violencia puede estar más cerca de lo que imaginamos, incluso dentro del hogar.
También se abordan los peligros que enfrentan en el entorno digital, la explotación infantil como delito que sigue creciendo a nivel global y, finalmente, la recuperación emocional y la importancia de romper los patrones de maltrato. Todo ello con el objetivo de brindar herramientas y conciencia para construir un futuro más seguro para las infancias.
