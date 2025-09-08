En agosto pasado se presentó un aumento mensual de 21 mil 750 plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, variación que, en términos relativos, es del 0.1% de acuerdo con la información dada a conocer por el Instituto.

Lo anterior, ya considera los 133 mil 178 puestos laborales de trabajadores de plataforma al haber superado el umbral del ingreso neto mensual establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 216 mil 538 puestos de trabajo lo que representa una tasa de crecimiento de 1%.

Al 31 de julio de 2025, se tienen registrados ante el IMSS 23 millones 592 mil puestos de trabajo, que es el registro más alto de empleo de toda la historia, de los cuales el 82.7% son permanentes y el 17.3% son eventuales.

En agosto se registraron ante el IMSS un total de 21,750 empleos adicionales.

Esa cifra considera 133,178 empleos de plataformas digitales, que implica que sin el programa piloto se habría registrado destrucción de empleo en el mes. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) September 8, 2025

Los sectores económicos con el mayor incremento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 71% , servicios para empresa con 5.4% y comercio con 2.7%.

Por entidad federativa destacan Estado de México y Ciudad de México con aumentos anuales mayores a 15%, este aumento anual de ambos estados y el de transportes y comunicaciones es impulsado por el inicio de la prueba piloto del programa personas trabajadoras de plataformas digitales.

Al cierre del mes pasado, se tienen inscritos ante el Instituto un millón 39 mil registros patronales, una tasa de variación anual negativa de 2.9%. Lo anterior se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.

Al cierre de agosto 2025, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 630.7 pesos diarios, el segundo más alto desde que se tenga registro, lo que significa un incremento anual nominal de 7.4% o 43.3 pesos.

