El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que en Chiapas se realizan las actividades normales, posterior a la captura y muerte de Rubén Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho" y de la jornada de violencia que se desató en el país.

Afirmó que está garantizada la paz y la tranquilidad; Chiapas está en actividades normales. Se continuará redoblando esfuerzos para cuidar la seguridad de la población en carreteras y cabeceras de los 124 municipios de Chiapas.

En un mensaje lanzado al final de los trabajos en la llamada mesa de paz realizada la mañana de este lunes en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario estatal reconoció a las Fuerzas Armadas por el operativo en el que fue abatido Oseguera Cervantes.

Lee también Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Reconocemos a las Fuerzas Armadas, al general secretario Ricardo Trevilla por el trabajo coordinado con todas las instituciones, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de Marina por los operativos que realizaron en el país y que han dado resultados eficaces.

De igual manera, se sumó a las condolencias por los 25 integrantes de las Fuerzas Armadas que fallecieron en combate, a sus sus familias y a la institución armada.

Reunido con mandos militares, el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño y el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, Ramírez reconoció el trabajo coordinado que se realiza en Chiapas.

Lee también Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Estamos de tiempo completo para servir a los ciudadanos, en coordinación, cooperación y en confianza con las autoridades militares, las fuerzas federales de seguridad, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estatales.

En este entorno, escuelas ubicadas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Villaflores suspendieron clases este lunes, después de los hechos violentos del domingo.

La Secretaría de Educación de Chiapas informó que no autorizó la suspensión de actividades escolares, pese a la oposición de maestros, padres y madres de familia que exigieron y plantearon no acudir a las escuelas, "al menos este lunes", ante el riesgo por el traslado a comunidades y municipios alejados.

Los maestros que viajan expresaron en redes sociales: "no tenemos los recursos para viajar con protección como lo hacen los funcionarios de gobierno , " ellos van bien resguardados", sin temores ", incluidos los de la Secretaría de Educación estatal, señalaron .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL