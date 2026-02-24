Más Información
Un pequeño perro sobrevivió al accidente de un helicóptero militar en el que murieron 15 personas en el sur de Perú, informó este martes a AFP la Fuerza Aérea de ese país.
Tras el accidente de la aeronave, los brigadistas de rescate encontraron entre los fierros retorcidos al can de color caramelo. Permanecía al lado del cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, de 50 años, que iba a bordo con su esposa y sus dos hijas.
“Es la mascota del coronel Nole, es el único sobreviviente”, dijo a la AFP una fuente de la institución militar.
El accidente ocurrió el domingo y todas las personas que viajaban fallecieron. Entre las víctimas había cuatro militares y 11 civiles, entre ellos sus esposas y siete menores de edad de 3 a 17 años.
Según un reporte de la televisora local Latina, “el animal fue trasladado posteriormente para recibir evaluación veterinaria”.
El helicóptero siniestrado, un Mi-17 de fabricación rusa, perdió contacto el domingo cuando sobrevolaba la región de Ica, 300 kilómetros al sur de la capital peruana.
Los rescatistas localizaron el lunes los restos de la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa.
El aparato fue usado en los últimos días en labores de rescate de víctimas, durante las inundaciones que se registran en ese departamento.
La Fuerza Aérea dispuso una investigación para determinar las causas del accidente.
