El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, fue captado en pleno festejo y bebiendo con el equipo olímpico de Estados Unidos de hockey, tras su victoria sobre Canadá, que le dio el oro. El video generó una ola de críticas, después de las que que ya había recibido Patel por usar el avión de la agencia para viajar a los Juegos Olímpicos de Milán.
El equipo estadounidense obtuvo su primer oro en hockey desde 1980, tras imponerse 2-1 sobre el equipo canadiense.
Videos difundidos en redes sociales muestran a Patel celebrando, cantando y bebiendo con el equipo en el vestidor.
En el video, se ve como un jugador del equipo le cuelga a Patel la medalla de oro, mientras todos interpretan la canción Courtesy of The Red White And Blue (Cortesía de la Roja, Blanca y Azul, en alusión a los colores de la bandera estadounidense).
Patel había recibido ya una lluvia de críticas por usar un avión oficial para asistir al evento de manera personal.
Luego de que se diera a conocer el video de celebración, las críticas crecieron. Más, cuando mientras Patel estaba en Milán bebiendo, en Estados Unidos el Servicio Secreto anunciaba que mató a un hombre armado que irrumpió en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Forida. Trump no se encontraba allí en ese momento.
La respuesta de Patel no se hizo esperar: "Para los medios de comunicación tan preocupados: sí, amo a Estados Unidos y me sentí muy honrado cuando mis amigos, los recién nombrados ganadores de la medalla de oro del equipo estadounidense, me invitaron al vestuario para celebrar este momento histórico con los chicos. El mejor país del mundo y el mejor deporte del mundo", publicó en X.
"¿Cuánto costo a los contribuyentes estadounidenses su pequeño viaje?, cuestionó un usuario.
No es la primera vez que Patel se ve inmerso en la polémica por supuesto abuso de poder.
A fines del año pasado, legisladores demócratas iniciaron una investigación sobre el uso, por parte del director del FBI, de aeronaves oficiales para asuntos personales, incluyendo un evento en Pennsylvania donde actuaba su novia, la cantante de country Alexis Wilkins, o una "escapada a Tennesee" y una estadía en el resort texano “Boondoggle Ranch”.
También se le ha criticado por usar a agentes de la unidad especial SWAT para proteger a Wilkins.
