Más Información

Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

Lasse Gaxiola hace historia para el deporte mexicano en Milán-Cortina 2026

Lasse Gaxiola hace historia para el deporte mexicano en Milán-Cortina 2026

FC Juárez vs Necaxa EN VIVO - Jornada 6 - Clausura 2026 - Liga MX

FC Juárez vs Necaxa EN VIVO - Jornada 6 - Clausura 2026 - Liga MX

Pachuca llega a tres victorias en el Clausura 2026 tras vencer al Atlas

Pachuca llega a tres victorias en el Clausura 2026 tras vencer al Atlas

Atlético San Luis golea al Querétaro en el Clásico de la 57 y se acerca a zona de Liguilla

Atlético San Luis golea al Querétaro en el Clásico de la 57 y se acerca a zona de Liguilla

México continúa regalando grandes historias en los , ahora fue el turno de Lasse Gaxiola, quien debutó en la prueba de Slalom Gigante varonil y de esta forma coleccionar una marca inolvidable.

Con 18 años, el atleta tricolor se convirtió en el mexicano más joven en representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, esta edición de la justa invernal fue la primera en tener la dupla de madre e hijo compitiendo al mismo tiempo: ambos de la delegación nacional.

Luego de su histórica presentación, el joven deportista nacido en Colorado, terminó en el lugar 53. En su primer intento registró un tiempo de bajada de 1:27.23 minuto, para el segundo detuvo el cronómetro en 1:20.85.

Lee también

"Fue una locura llena de baches y super largo, yo estaba muy nervioso. Una vez que empujas fuera de la puerta de salida la adrenalina se apodera de ti y fue muy divertido. Es una locura esquiar con ella (Sarah Schleper)", comentó Gaxiola tras su participación.

Lasse Gaxiola en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno - Foto: AP
Lasse Gaxiola en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno - Foto: AP

Con su participación, el tricolor espera poder inspirar a niños y jóvenes para adentrarse a este deporte.

"Se ha demostrado que los mexicanos pueden competir, que podemos esquiar. Estoy seguro de que habrá mexicanos mucho más rápidos que yo en un futuro cercano.Somos los primeros en hacerlo, y espero que inspire a alguien más", confesó.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS