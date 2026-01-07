Hasta ahora, luego de que el 29 de julio de 2024 se rescató el cuerpo de uno de los trabajadores atrapados en la mina de Pasta de Conchos desde 2006, se ha logrado recuperar 23 cuerpos, de los cuales 16 han sido intensificados plenamente.

Sin embargo, desde julio de 2025 no se ha avanzado en los trabajos de rescate, en espera de que concluya la interconexión entre las lumbreras 1 y 2.

Al encontrarse con familiares en mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó su compromiso y anunció que el gobierno federal continuará el operativo hasta rescatar e identificar a los 65 mineros fallecidos. “No nos vamos a ir de aquí hasta que encontremos a todos los mineros”, subrayó, tras informar que las labores de búsqueda permanecerán activas bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad.

El desastre ocurrió el 19 de febrero de 2006, a causa de una explosión por acumulamiento de gases, por lo que colapsaron varios túneles. Foto: Yadin Xolalpa / Archivo EL UNIVERSAL

En estos trabajos también participa el Instituto Nacional de Medicina Genómica, además de los especialistas forenses de la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de brindar el mayor grado de certeza y confianza para las familias, que son acompañadas en todo momento por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó que el 29 de julio de 2024 la familia de José Alfredo Martínez Ordoñez recibió sus restos para velarlos y llevarlos a su destino final en el panteón municipal de Nava. Fue el primer minero localizado, recuperado e identificado en los trabajos que se llevan a cabo en la mina de Pasta de Conchos, quien falleció en la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006 junto a 64 mineros más.

Los cuerpos de los 16 mineros recuperados corresponden a José Alfredo Ordoñez Martínez, Guillermo Iglesias Ramos, Juan Raúl Arteaga García, Pablo Soto Nieto, Margarito Cruz Ríos, Mario Alberto Ruíz Ramos, José Alfredo Silva Contreras, Oscar Javier Cerda Espinoza, Lauro Olacio Zarazúa, Guillermo Ortiz Mora, José Porfirio Cibrián Mendoza, Reyes Cuevas Silva, Roberto Guerrero Ramírez, Juan Manuel Rosales Hernández, Ignacio Campos Rosales y Jorge Antonio Moreno Tovar.

Por otra parte, la STPS resaltó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete Social del Gobierno de México aprobó la creación de un complemento a las pensiones que históricamente se fijaron a los deudos de ésta. Esta medida extraordinaria de compensación a las pensiones busca igualar sus ingresos al equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México lo que benefició a 84 viudas, hijas e hijos.

