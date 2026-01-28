Más Información

América Latina y el Caribe no debe temer a los vientos de cambio, hay que aprender a navegar y no ser un jugador marginal en el nuevo ajedrez geopolítico global, sino un actor de primer orden.

Así lo manifestó el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, (CAF que nació como la Corporación Andina de Fomento), Sergio Díaz-Granados.

Durante la inauguración del , aseguró que la región tiene todo para enfrentar el panorama mundial incierto.

“Tenemos las piezas necesarias para resolver los dilemas”, afirmó al señalar que la fórmula del éxito está en el diálogo, el esfuerzo sostenido y la suma de las potencialidades.

De tal suerte que ponderó, el nuevo panorama global ofrece para la región un escenario inédito.

Como ejemplo destacó la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, hace dos semanas, lo que calificó como una buena noticia.

“Más que asustarnos, los vientos de cambio asociados a la tecnología, la renovación institucional y las nuevas tendencias deben servir para potenciar nuestro avance. En el ajedrez geopolítico global, nuestra región no es un jugador marginal, sino un actor de primer orden”, expresó.

Ante jefes de Estado como el presidente de , Luis Inacio Lula Da Silva, reconoció que estamos viviendo un cisma en el sistema basado en reglas.

No obstante, esa división de dicho esquema si bien es imperfecto, consideró que antes brindaba un piso de certidumbre, y hoy se le opone otro que está centrado en intereses y disputas por el control de elementos esenciales para las transiciones digital y energética.

Puso de relieve que ALC tiene más de 650 millones de habitantes, cuenta con el 15% de la superficie terrestre y una biodiversidad incomparable.

“Es un verdadero motor de soluciones para los dilemas globales, pero tiene que navegar esa realidad”, admitió.

Díaz-Granados sostuvo que se puede lograr con plena confianza, porque la región tiene lo que el mundo espera y necesita.

Por ejemplo, para la seguridad alimentaria global, los campos ofrecen la despensa más grande del planeta; para la inteligencia artificial y la transición energética global, se requieren los metales y minerales que tiene América Latina y el Caribe, mencionó.

Mientras que para generar certidumbre y construir confianza, puntualizó, la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, hace dos semanas, es una muestra.

Presumió que el banco es el principal emisor no soberano decon la mejor calificación crediticia de su historia, creciendo en balance y en liquidez.

Además, están innovando y movilizando cada vez más recursos hacia la región, y se consolidaron como una plataforma que promueve a ALC en todo el mundo.

