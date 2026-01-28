Hey Banco busca acelerar la colocación de crédito, en particular hacia pequeñas y medianas empresas, ahora que opera de manera independiente, con un mayor enfoque en crecimiento y en el uso de inteligencia artificial para mejorar la personalización de productos financieros, afirmó Manuel Rivero, director general de la institución.

En entrevista, dijo que tras concluir su proceso de separación operativa y comenzar de manera independiente como nuevo banco digital en el país, el directivo señaló que la firma dejó atrás una etapa de definición para concentrarse plenamente en el crecimiento del negocio.

Indicó que, desde la perspectiva del cliente, la operación se mantiene sin cambios, con el mismo acceso a productos, servicios y canales, pero con mayor claridad estratégica hacia adelante.

Lee también México suma un nuevo banco digital; "Hey" inicia operaciones a partir de esta fecha

Rivero explicó que uno de los principales focos para 2026 será la incorporación de una capa de inteligencia artificial que permita ofrecer soluciones financieras más ajustadas al perfil y objetivos de cada usuario.

A diferencia de una banca centrada únicamente en conveniencia y distribución de productos, Hey Banco busca utilizar los datos para acompañar a los clientes en la toma de decisiones financieras, con herramientas que funcionen como un “coach” personalizado.

En materia de crédito, el directivo reconoció que, si bien la institución ha sido sólida en captación, el reto está en aprovechar mejor ese fondeo. Detalló que Hey Banco cuenta con alrededor de 14 mil millones de pesos en captación y una base de capital que permitiría una capacidad de crédito cercana a 6 mil millones de pesos, de los cuales actualmente se tienen colocados entre 2 mil y 2 mil 500 millones.

Para este año, la guía presentada a inversionistas contempla un crecimiento del crédito de entre 20 y 30%. Rivero subrayó que la estrategia privilegia un crecimiento ordenado y con buena calidad de cartera, evitando esquemas agresivos de colocación que deterioren la mora o la rentabilidad a largo plazo.

Lee también Pese a desaceleración, se mantiene demanda de crédito: Santander; apoyará a Pymes para sumarlas al Plan México

Crédito Pyme, clave para Hey Banco

Dentro de esa estrategia, explicó que el crédito Pyme ocupa un lugar central, con lo que Hey Banco se posiciona en un segmento intermedio, con financiamientos de entre 2 y 4 millones de pesos, por encima de los microcréditos y por debajo del enfoque tradicional de la banca comercial. Este modelo combina canales digitales con análisis más profundo y atención directa al empresario, incluyendo entrevistas y visitas, integrando la experiencia de Banregio con tecnología fintech.

En cuanto a clientes, Rivero aclaró que la institución prioriza el número de usuarios activos sobre cifras infladas de cuentas abiertas. Actualmente, Hey Banco reporta cerca de 500 mil clientes activos, tras depurar su base y cancelar cuentas con incumplimientos, particularmente en tarjetas de crédito.

Finalmente, el directivo destacó que la operación independiente fue bien recibida por los inversionistas y que Hey Banco se mantiene como uno de los pocos bancos digitales con rentabilidad consistente. Para 2026, la institución prevé un crecimiento de entre 70% y 90% en su utilidad anual, respaldado por un modelo diversificado y una estrategia de largo plazo.

Lee también BBVA y Banorte lideran utilidades bancarias; ganancias totales caen 0.7% real

El directivo resaltó que Hey Banco seguirá siendo parte de Regional, y mantendrán su oferta de más de 30 productos financieros disponibles para la población del país, buscando la generación de patrimonio y compitiendo con los nuevos bancos digitales que han incursionado al mercado mexicano.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc