Las grabadoras de voz han evolucionado. Atrás quedaron los dispositivos grandes, limitados y difíciles de usar. Hoy, soluciones como la Soundcore Work y la Plaud NotePin prometen transcripción automática, resúmenes con inteligencia artificial y una experiencia diseñada para profesionales que quieren ahorrar tiempo, tomar mejores notas o registrar reuniones sin distracciones.

En este artículo te contamos cómo funcionan, qué puedes hacer con ellas, cuánto cuestan, qué incluyen sus planes gratuitos y cómo se comparan para que puedas decidir cuál se adapta mejor a lo que necesitas.

¿Cómo funciona una grabadora inteligente?

Imagina poder grabar con solo presionar un botón y olvidarte de tomar notas. Eso es lo que prometen dispositivos como la Soundcore Work, una grabadora con IA del tamaño de una moneda que puedes llevar en la ropa como si fuera un pin, o incluso usar como accesorio en el teléfono. Al grabar, el dispositivo convierte el audio en texto, lo resume con inteligencia artificial y te lo entrega todo en una interfaz ordenada desde la app.

Pero Soundcore Work no es la única opción disponible. Si has buscado herramientas similares, es probable que también hayas encontrado la Plaud NotePin, otra grabadora de voz impulsada por IA que transcribe y resume automáticamente en múltiples idiomas. Ambas representan un salto más allá del lápiz y papel y las grabaciones tradicionales que en ocasiones no volvemos a escuchar, al ofrecer una forma más práctica y automatizada de capturar ideas o reuniones.

¿Qué puedes hacer con ellas?

La Soundcore Work permite grabar conversaciones y obtener transcripciones limpias, identificar hablantes, resumir automáticamente con ayuda de GPT y exportar o editar los archivos desde el celular. En el plan gratuito tienes 300 minutos mensuales de transcripción y puedes grabar hasta 20 horas continuas. Si optas por el plan Pro, accedes a 1200 minutos al mes, resúmenes combinados entre varias grabaciones, plantillas estructuradas, etiquetas de hablante y más.

Por su parte, la Plaud NotePin también ofrece un plan gratuito con funciones similares. Su diseño más alargado y su conexión vía Bluetooth la diferencian en términos de portabilidad, pero ambas están orientadas a quienes asisten a reuniones, clases o conferencias, o buscan dejar de depender de notas escritas sin perder fidelidad en la información.

Precios y disponibilidad

Soundcore Work está disponible en Amazon México por $3,790 MXN, con opción a pagar a 12 meses sin intereses de $384.70. Incluye acceso automático al plan gratuito Starter.

Plaud NotePin, por su parte, tiene un precio más elevado dependiendo de la tienda y la configuración, y también ofrece planes gratuitos y Pro según el uso que se le quiera dar.

¿Necesitan un plan de pago? Esto incluyen

Soundcore Work: Al conectar el dispositivo por primera vez, accedes automáticamente al plan Starter con 300 minutos de transcripción mensuales. Este plan es gratuito y puede ser suficiente si solo necesitas grabar y transcribir reuniones ocasionales.

Los nuevos usuarios que activen una suscripción Pro antes del 31 de marzo de 2026 recibirán 6 meses gratis. El plan Pro incluye:

1200 minutos mensuales de transcripción

Acceso a plantillas de resumen avanzadas

Combinación de varias grabaciones en un solo resumen

Análisis automático del contenido con IA (basado en modelos GPT, Gemini, Claude, entre otros)

Una vez terminada la prueba, el plan se renueva automáticamente. Sin embargo, puedes cancelar antes del séptimo mes. Si decides no continuar, tu cuenta vuelve al plan Starter sin perder tus datos.

Plaud NotePin: Ofrece un modelo similar de suscripción. El plan gratuito también incluye 300 minutos de transcripción mensual, y al activar el plan Pro, se desbloquean funciones como:

Más de 10,000 plantillas de resumen con IA

Integración con apps mediante Zapier

Etiquetado de hablantes automático

Transcripción y resúmenes combinados de varias grabaciones

El precio del plan Pro de Plaud suele ser más alto, pero está dirigido a usuarios que buscan personalización avanzada y mayor automatización.

¿Qué pasa con tu información?

Una de las dudas más comunes con este tipo de herramientas es la privacidad. En este caso, prometen que tú tienes control total sobre tus grabaciones. Los archivos se almacenan de forma local y se transfieren a tu teléfono mediante la app oficial, donde puedes editar, revisar, exportar o eliminar lo que desees.

También puedes decidir si usar almacenamiento en la nube o mantener todo en tu dispositivo. Nada se comparte sin tu autorización, lo que lo hace útil para quienes trabajan con información sensible. Aun así, como con cualquier tecnología basada en IA, es recomendable leer con atención las políticas de privacidad y seguridad antes de almacenar contenido confidencial.

Características y cuál te conviene

Soundcore Work:

Grabación continua: Hasta 20 horas

Tiempo en espera: 40 días

Peso: 16.6 g

Transcripción: Hasta en 112 idiomas

Compatible con iOS y Android

Diseño tipo pin con clip magnético

Compatibilidad con Apple Find My

Exportación vía app móvil y web

Plaud NotePin:

Grabación por botón físico o app

Peso: 16.7 g

Clip magnético y base de carga

Modelos de IA avanzados (GPT-5, Claude, Gemini)

Más de 10,000 plantillas de resumen

Transcripción en 112 idiomas

Integraciones vía Zapier

Tanto la Soundcore Work como la Plaud NotePin son herramientas que pueden transformar por completo la forma en que tomas notas, grabas reuniones o resumes conversaciones. Ambas están diseñadas para ofrecer velocidad, automatización y más orden en entornos de trabajo o estudio.

Elegir una u otra dependerá de tus necesidades específicas: si buscas algo más accesible, compacto y directo, Soundcore es una excelente opción. Si prefieres más personalización, integraciones y funciones avanzadas, Plaud puede justificar la inversión.

