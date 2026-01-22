A partir del 31 de enero de 2026, México tendrá un nuevo banco digital. Hey, el brazo tecnológico de Banregio, comenzará operaciones de forma individual, de acuerdo con un aviso de la firma que ha enviado a su base de clientes.

Hey recibió por parte del regulador su licencia para operar como banco independiente en julio de 2023 y actualmente rebasa los 500 mil clientes.

“A partir del 31 de enero, operaremos con licencia bancaria propia por lo cual será necesario actualices de nuevo tu app”, dice el mensaje de Hey a sus clientes.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre de noviembre pasado, Hey contaba con activos por mil 589 millones de pesos y una utilidad por 56 millones de pesos.

El director general de la firma, Manuel Rivero, resaltó que la rentabilidad ha sido uno de los principales objetivos de Hey, estrategia distinta a otros jugadores que han iniciado operaciones en México incluso con números rojos.

“Hey ya está en números negros. Tenemos tres meses consecutivos de utilidad. Lo que dice es la correcta ejecución de las estrategias en torno al enfoque de rentabilidad que estamos realizando desde hace mucho tiempo, donde hemos subido los ingresos, controlado los gastos, mejorado mucho el tema de la mora, con lo que tenemos una rentabilidad muy sostenible. Estamos muy contentos en ese sentido”, explicó el directivo a EL UNIVERSAL a mediados de año.

Hey se ha especializado en crédito al consumo y estrategias de inversión, con una fuerte estrategia en la colocación de productos a través de canales digitales.

Hey Banco se suma a los bancos totalmente tecnológicos que operan en México, encabezados por Openbank, de Santander, además de que coincidirá con la puesta en marcha de Revolut, y firmas como el argentino Ualá.

Tecnología, con amplio potencial en sector financiero: Hey

De acuerdo con Rivero, uno de los grandes cambios que puede traer el uso de inteligencia artificial en el sistema financiero es una mayor inmediatez en los servicios que se prestan a los clientes, al ofrecer experiencias muy distintas a las que se viven ahora en el mercado.

“El cliente va a sentir un servicio mucho más inmediato comparado con lo que se tenía desde hace 10 años, va a sentir otra experiencia por completo. Y creo que todavía hay mucho camino por recorrer para poder realmente hacer que los clientes adopten las herramientas”, afirmó en abril pasado.

Para la firma, más que el tamaño, el reto de los jugadores bancarios totalmente digitales en México está en lograr rentabilidad, en un momento en que hay más opciones para los consumidores.

“Me entusiasma ver a Hey no necesariamente como el más grande de los players digitales. Soy más de tener los mejores resultados de una manera financiera. Me encantaría ver la mejor eficiencia en el sistema: la rentabilidad”, destacó.

