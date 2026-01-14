Madrid/Nueva York.- Bank of America ganó 30.509 millones de dólares (mdd) en 2025, un 13% más que un año antes, después de que sus ingresos aumentaran un 6.84% en tasa interanual, hasta llegar a 113 mil 097 millones de dólares, según ha anunciado el banco este miércoles.

Solo en el cuarto trimestre, los datos en los que más se fijan los inversores, Bank of America ganó 7.647 millones de dólares, un 12.35% más que un año antes y los ingresos subieron un 7.15%, hasta 28.367 millones.

A cierre de 2025, la ratio de solvencia de máxima calidad o CET1 bajó al 11.4%, desde el 11.9% de finales de 2024.

Por áreas de negocio, en consumo Bank of America ganó 12.245 millones en 2025, un 13.8% más que un año antes, mientras que en banca de inversión y gestión de patrimonios, el beneficio en el conjunto del año creció un 9.55%, hasta 4.670 millones de dólares.

En banca universal, el beneficio anual obtenido fue de 7.793 millones de dólares, un 2.4% menos, en tanto que el negocio de mercados globales aportó 6.111 millones de dólares, un 8.7% más que un año antes.

En un comunicado, el presidente y consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, destacó que el grupo culminó un año de sólidos resultados, con más de 30 mil millones, con lo que el beneficio por acción creció un 19% respecto a 2024.

Entre otros campos, Moynihan señaló el crecimiento de los préstamos y los depósitos como una de las ganancias más contantes del banco en los "últimos 10 trimestres".

Según dijo, en 2025 aumentaron un 8% los préstamos de la entidad y un 3% los depósitos.

El presidente remarcó también que las comisiones de banca de inversión fueron las segundas más altas desde 2021, "un 7% superiores a las de 2024" y que el negocio de mercados globales cerró un año récord en ventas y negociación.

Sobre el futuro, aunque explicó que persisten diversos riesgos, son "optimistas" sobre la economía estadounidense en 2026.

"Esperamos un crecimiento del 5 al 7 % en los ingresos netos por intereses en 2026 en comparación con 2025, y esa sigue siendo nuestra previsión actual basándonos en la última curva de tipos de interés", avanzó Moynihan en una llamada con periodistas tras conocerse los resultados.

El presidente también adelantó que la plantilla "se verá reducida durante este año" tras las mejoras registradas en la productividad gracias a la inteligencia artificial (IA) y la digitalización.

Tras concluir la llamada y cuarenta minutos después de que abriese Wall Steet, las acciones de Bank of America bajaban 4,34 %, hasta los 52,01 dólares.

