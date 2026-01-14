Más Información
Nueva York.- Los compradores aumentaron su gasto en noviembre respecto a octubre en una época en que las compras navideñas avanzaron a toda velocidad.
Las ventas minoristas aumentaron un 0.6% en noviembre, mejor de lo esperado, tras una caída revisada del 0.1% en octubre, según el Departamento de Comercio. El informe se retrasó más de un mes debido al cierre del gobierno de 43 días.
Las ventas minoristas subieron un 0.1% en septiembre, pero saltaron un 0.6% en julio y agosto y un 1% en junio.
El gobierno federal está poniéndose al día gradualmente con los informes económicos que fueron pospuestos por el cierre.
Las ventas en tiendas de ropa y accesorios aumentaron un 0.9%, mientras que los negocios en línea tuvieron un incremento del 0.4%. Los negocios en tiendas de artículos deportivos y de pasatiempos subieron un 1.9%.
El panorama ofrece solo una visión parcial del gasto del consumidor y no incluye muchos servicios, como viajes y alojamientos en hoteles. Sin embargo, la única categoría de servicios – los restaurantes – registró un aumento del 0.6%.
