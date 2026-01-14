Más Información

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

Desafían al ICE en Minneapolis

Desafían al ICE en Minneapolis

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Nueva York.- Los compradores aumentaron su gasto en noviembre respecto a octubre en una época en que las compras navideñas avanzaron a toda velocidad.

Las ventas minoristas aumentaron un 0.6% en noviembre, mejor de lo esperado, tras una caída revisada del 0.1% en octubre, según el Departamento de Comercio. El informe se retrasó más de un mes debido al cierre del gobierno de 43 días.

Las ventas minoristas subieron un 0.1% en septiembre, pero saltaron un 0.6% en julio y agosto y un 1% en junio.

Lee también

El gobierno federal está poniéndose al día gradualmente con los informes económicos que fueron pospuestos por el cierre.

Las ventas en tiendas de ropa y accesorios aumentaron un 0.9%, mientras que los negocios en línea tuvieron un incremento del 0.4%. Los negocios en tiendas de artículos deportivos y de pasatiempos subieron un 1.9%.

El panorama ofrece solo una visión parcial del gasto del consumidor y no incluye muchos servicios, como viajes y alojamientos en hoteles. Sin embargo, la única categoría de servicios – los restaurantes – registró un aumento del 0.6%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]