Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Gobierno ofrece a Verde y PT salvar pluris y parte de su beca

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 21 de enero

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Davos.- El presidente de JPMorganChase, Jamie Dimon, aseguró en el que la implantación de la repercutirá negativamente en el mercado de trabajo del sector bancario, en el que "en cinco años veremos muchos menos empleados que ahora".

Durante su participación en Davos, Dimon se mostró convencido de que el sector bancario será "mucho mayor que ahora" dentro de cinco años, aunque admitió que el número de empleados será menor.

El banquero evitó mostrarse crítico con las decisiones de política económica del presidente estadounidense, Donald Trump, si bien ha señalado que no es partidario de poner aranceles, algo que no le parece "una gran idea".

También ha defendido la independencia de organismos como los bancos centrales, en referencia a la intromisión de Trump en la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el enfrentamiento que mantiene con su presidente, Jerome Powell.

