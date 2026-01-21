Davos.- El presidente de JPMorganChase, Jamie Dimon, aseguró en el Foro Económico Mundial de Davos que la implantación de la Inteligencia Artificial repercutirá negativamente en el mercado de trabajo del sector bancario, en el que "en cinco años veremos muchos menos empleados que ahora".

Durante su participación en Davos, Dimon se mostró convencido de que el sector bancario será "mucho mayor que ahora" dentro de cinco años, aunque admitió que el número de empleados será menor.

El banquero evitó mostrarse crítico con las decisiones de política económica del presidente estadounidense, Donald Trump, si bien ha señalado que no es partidario de poner aranceles, algo que no le parece "una gran idea".

También ha defendido la independencia de organismos como los bancos centrales, en referencia a la intromisión de Trump en la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el enfrentamiento que mantiene con su presidente, Jerome Powell.

mcc