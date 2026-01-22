Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

Más Información
Miami.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este jueves por 5 mil millones de dólares (mmdd) a JPMorgan Chase, el mayor banco del país, al acusarlo de "excluirlo de sus servicios bancarios" tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según confirmó la empresa a EFE.
