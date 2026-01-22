Más Información

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Laguna siguen en proceso legal

Gertz Manero llega a San Lázaro para comparecencia; busca ser ratificado como embajador en Reino Unido

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

Miami.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este jueves por 5 mil millones de dólares (mmdd) a , el mayor banco del país, al acusarlo de "excluirlo de sus " tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según confirmó la empresa a EFE.

