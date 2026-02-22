Más Información

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Cae “El Mencho”, el narco más peligroso de México; fue abatido, federales confirman

Aeropuerto Internacional de Guadalajara vive momentos de tensión tras abatimiento de "El Mencho"; terminal opera con vigilancia de la GN

Caos tras muerte de "El Mencho"; reportan bloqueos en al menos 8 estados

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"; "va a informar el gabinete de Seguridad", dice

Liga MX Femenil cancela el Clásico Nacional entre Chivas y América por alerta roja en Jalisco

Estados Unidos lanza alerta a ciudadanos por detención de “El Mencho”; reportan bloqueos carreteros y actividad criminal

Perfil: El ascenso y caída de “El Mencho”; era el rostro del CJNG y uno de los capos más buscados del país

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

La aerolínea canadiense anunció la cancelación de sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta este domingo, debido a la situación de seguridad que afecta a Jalisco tras la muerte de, “El Mencho”, durante un operativo de seguridad.

“Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales, quienes trabajan para resolver el problema. Se recomienda a los clientes no intentar ir al a menos que su vuelo esté registrado como operando en Air Canada”, señaló la aerolínea.

Además, pidió a sus clientes revisar la página oficial de , así como sus medios de contacto para notificar los cambios en los itinerarios.

“Se les notificará directamente sobre los cambios en sus itinerarios. Compartiremos más información en cuanto esté disponible”.

Muerte del Mencho

Durante un operativo de seguridad, fuentes federales confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “”.

De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación en carreteras.

