La aerolínea canadiense Air Canada anunció la cancelación de sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta este domingo, debido a la situación de seguridad que afecta a Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo de seguridad.

“Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales, quienes trabajan para resolver el problema. Se recomienda a los clientes no intentar ir al aeropuerto a menos que su vuelo esté registrado como operando en Air Canada”, señaló la aerolínea.

Además, pidió a sus clientes revisar la página oficial de Air Canada, así como sus medios de contacto para notificar los cambios en los itinerarios.

“Se les notificará directamente sobre los cambios en sus itinerarios. Compartiremos más información en cuanto esté disponible”.

Lee también Reportan muerte de “El Mencho” en operativo; fuentes federales confirman el deceso

Muerte del Mencho

Durante un operativo de seguridad, fuentes federales confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación en carreteras.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss