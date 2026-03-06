Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra desatada en Medio Oriente, según informó este viernes el diario The Washington Post.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el pasado sábado, Moscú ha facilitado a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares, indica el diario, que cita a tres funcionarios familiarizados con la información de inteligencia.

La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó el jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio.

Lee también Israel avisa que habrá “nueva fase” contra irán

Moscú ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel a su aliado Irán, pero ha evitado ahondar demasiado en sus críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, en lo que muchos analistas interpretan como una necesidad de preservar sus bazas negociadoras con Washington respecto a la guerra en Ucrania.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán, Irán, después de un ataque israelí. Foto: EFE

Primeros ataques de Irán, precisos y sofisticados

El Washington Post asegura que no está claro hasta qué punto está ayudando Rusia a Irán, y que las capacidades iraníes de localizar a fuerzas estadounidenses están decayendo poco a poco, de acuerdo con los citados funcionarios, que pidieron el anonimato.

Expertas consultadas por el diario recordaron que Irán solo posee unos pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades espaciales del Kremlin supondría una enorme ventaja, y coincidieron en que sus primeros ataques han sido muy precisos y sofisticados.

Lee también Irán dice que algunos países buscan mediar para terminar la guerra; "esfuerzos deberían dirigirse a quienes iniciaron el conflicto"

El ataque de un dron iraní el domingo en Kuwait mató a seis militares estadounidenses, por ejemplo, y hasta ahora Teherán ha lanzado miles de drones y cientos de misiles contra posiciones de EU, incluidas embajadas, recuerda el diario.

Esa posible ayuda de Moscú complicaría las cosas para el Pentágono, que está consumiendo rápidamente su suministro de interceptores aéreos y armas de precisión, hasta el punto de que en cuestión de "días" podría tener que empezar a seleccionar más cuidadosamente sus objetivos, según informó este miércoles el Post, citando también a tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc