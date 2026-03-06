Más Información

El presidente de , Masud Pezeshkian, aseveró que algunos países han empezado a moverse para intentar mediar y poner fin a la guerra contra Estados Unidos e Israel, pero avisó que dichos esfuerzos deben dirigirse a quienes abrieron las hostilidades.

"Algunos países han empezado a intentar ejercer una mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación", dijo Pezeshkian en la red social X.

"La mediación debería dirigirse a quienes subestimaron al pueblo de Irán y encendieron este conflicto", añadió.

Varias voces en la arena internacional han llamado en las últimas horas a desescalar el conflicto iniciado el pasado día 28 por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Esta mañana el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a los Estados implicados "a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás Estados, que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás".

