Más Información
Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos
Nuevo caso de desaparición de una alumna de la UAEM; solicitan ayuda para encontrar a Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición
Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas
A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseveró que algunos países han empezado a moverse para intentar mediar y poner fin a la guerra contra Estados Unidos e Israel, pero avisó que dichos esfuerzos deben dirigirse a quienes abrieron las hostilidades.
"Algunos países han empezado a intentar ejercer una mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación", dijo Pezeshkian en la red social X.
"La mediación debería dirigirse a quienes subestimaron al pueblo de Irán y encendieron este conflicto", añadió.
Lee también Guerra en Irán: Nueva jornada en una semana de ataques en Medio Oriente; sigue aquí el minuto a minuto del conflicto
Varias voces en la arena internacional han llamado en las últimas horas a desescalar el conflicto iniciado el pasado día 28 por Israel y Estados Unidos contra Irán.
Esta mañana el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a los Estados implicados "a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás Estados, que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás".
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]