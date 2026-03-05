Más Información

Moscú.- El Kremlin afirmó que el conflicto en torno a no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio "por muy cínico que pueda parecer".

"La guerra en curso no es nuestra guerra. Y hemos declarado nuestra postura desde el principio que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región", declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

De este modo, Moscú indicó que se lava las manos sobre la situación y que no puede hacer nada para parar el conflicto.

"¿Somos capaces de detener esta guerra? No, no lo somos. Solo quienes la iniciaron pueden detenerla, que, en nuestra opinión, es lo que deberían hacer", afirmó.

Por lo tanto, el Kremlin mirará una vez más -como ya ocurriera durante los ataques a Irán en el verano de 2025- únicamente por sus propios intereses.

"Debemos hacer lo que nos conviene. Debemos ahora minimizar el impacto en nuestra economía de las convulsiones globales, que ya estamos viendo que se desarrollan", señaló el secretario de prensa presidencial.

Peskov aseguró que Rusia probablemente deba asegurar su propio beneficio en la medida de lo posible, "por muy cínico que pueda parecer".

Foto: EFE
Foto: EFE

Rusia busca mantener la cooperación económica con Irán

Al mismo tiempo, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, dijo en su visita a la residencia del embajador iraní en Moscú que Rusia tiene la intención de continuar la cooperación económica con Teherán.

Las áreas de cooperación no se detendrán, "independientemente de los desafíos que surjan. Por lo tanto, continuaremos nuestro trabajo con Irán", indicó.

"Acabamos de firmar un acuerdo conjunto dentro de la comisión intergubernamental, que establece un cronograma de trabajo para todas las áreas que hemos alcanzado. Y nos esforzaremos por mantener este cronograma, a pesar de todos estos desafíos", añadió Tsivilev.

En la entrevista dada para el canal ruso Vesti, Peskov explicó que la parte rusa valora la mediación estadounidense en relación con las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Ucrania, sin embargo, observan que Washington "se encuentra actualmente ocupado con otros asuntos".

El Kremlin "está lleno de paciencia" y "observará cómo se desarrolla la situación", aseguró.

Anteriormente, la diplomacia rusa llamó a poner fin a la guerra de Irán y mantuvo conversaciones con la mayor parte de potencias del golfo Pérsico, a los que, al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores ruso echó en cara no condenar los ataques iniciales por parte de EU e Israel a la nación persa.

