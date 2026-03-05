El fin de semana Estados Unidos llevó a cabo la operación “Furia Épica”, junto con Israel, para atacar a Irán, que ha dejado varios muertos en la República Islámica, entre ellos el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo iraní.

Las tensiones entre los tres países han ido aumentando en los últimos días y se ha extendido a otros países de la región, con múltiples ataques a buques, de guerra y petroleros, así como a edificios, aeropuertos e infraestructura diversa.

Este jueves continúan los ataques entre las partes involucradas y mientras Irán afirma haber atacado un buque petrolero estadounidense, Israel ha lanzado ataques a diversos objetivos iraníes y en Líbano. Sigue a continuación los detalles de esta nueva jornada del conflicto.

Mundo 09:44 AM Estados Unidos niega que uno de sus cazas haya sido derribado en Irán Estados Unidos negó que uno de sus cazas haya sido derribado durante operaciones de combate sobre Irán, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra la República Islámica. "Los rumores que circulan en las redes sociales sobre el accidente de un F‑15E estadounidense en Irán a primera hora del miércoles carecen de fundamento y NO SON CIERTOS", publicó en X el Comando Central de EU (Centcom).

Reportes sobre el supuesto derribo de un caza estadounidense en el país persa comenzaron a circular este miércoles en esa red social después de que OSINTdefender, una cuenta especializada en inteligencia militar que acumula unos 2 millones de seguidores, informara sobre un derribo atribuido a un posible fuego iraní.



Mundo 09:16 AM Buque iraní hundido por EU estaba regresando tras ejercicios navales en India El buque de guerra iraní hundido por un submarino estadounidense cerca de Sri Lanka había participado en ejercicios navales organizados por India antes de dirigirse a aguas internacionales en el océano Índico en su camino de regreso a casa, informó Nueva Delhi.

El hundimiento subrayó el alcance de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y su expansión en Medio Oriente y más allá. También encendió un debate en India sobre la seguridad marítima en el océano Índico, una región donde Nueva Delhi mantiene una presencia naval significativa.

La armada de Sri Lanka recuperó 87 cuerpos y rescató a 32 marineros iraníes del IRIS Dena el miércoles, después de que se hundiera en aguas internacionales frente a la costa del país insular, un caso poco común de un submarino torpedeando un barco desde la Segunda Guerra Mundial.



Mundo 09:13 AM Felipe VI reclama contención en el uso de la fuerza en Oriente Medio y una UE más soberana El rey Felipe VI de España llamó a "la contención en el uso de la fuerza" ante la situación "crítica y especialmente peligrosa" en Medio Oriente, expresó su solidaridad con los países afectados por el conflicto y defendió una Europa "con mayor soberanía estratégica".

En un discurso durante el almuerzo con los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, de visita oficial en España, Felipe VI instó a que se busquen salidas diplomáticas a esta guerra que comenzó el sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

También insistió en que se necesita una Europa con mayor soberanía estratégica, que avance hacia "una auténtica Europa de seguridad y defensa", todavía más asentada en la solidaridad y la responsabilidad, y "aún más capaz de afirmar con claridad su voz en el mundo" y preservar los principios irrenunciables de la identidad común.



Mundo 09:10 AM Pedro Sánchez la "némesis" de Donald Trump en Europa: Financial Times El diario británico Financial Times, uno de los medios económicos más prestigiosos a nivel mundial, situó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, como la "némesis" europea del presidente estadounidense, Donald Trump, por su posición contraria a la guerra en Irán.

El artículo de opinión del medio parte de las palabras que Sánchez profirió a Trump el miércoles, cuando calificó de "ilegal" la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y tildó de "inaceptable" que los líderes que no son capaces de mejorar la vida de las personas utilicen el "humo" de la guerra para ocultar sus fracasos y llenar los bolsillos de unos pocos.

A las 14:00 GMT, el artículo de opinión sobre Sánchez figuraba como el segundo tema más leído del día del rotativo.



Mundo 09:08 AM Reino Unido envía cuatro aviones de combate a Catar, anuncia Starmer Reino Unido enviará cuatro aviones de combate Typhoon a Qatar para reforzar sus "operaciones defensivas" en Medio Oriente, anunció el jueves el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

"Estamos enviando cuatro aviones Typhoon adicionales para unirse a nuestro escuadrón en Qatar y reforzar nuestras operaciones defensivas en este país y en toda la región", declaró Starmer en rueda de prensa.

El primer ministro no precisó el número de Typhoon británicos ya presentes en Medio Oriente.



Mundo 08:47 AM "Cualquier sucesor del ayatolá será ilegítimo," dice hijo del último sah de Irán El hijo del último sah de Irán derrocado en la revolución islámica de 1979 afirmó que cualquier líder que el gobierno clerical elija para suceder al ayatolá Ali Jamenei será ilegítimo.

Reza Pahlavi, que se ha posicionado él mismo como alternativa en caso de que caiga la República Islámica, afirmó en redes sociales que "la victoria está cerca", tras la muerte de Jamenei el pasado fin de semana en bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"Cualquier intento de nombrar un sucesor para él (Jamenei) está predestinado al fracaso. Quienquiera que sea presentado... carecerá de legitimidad y será considerado cómplice del sangriento historial de este régimen y sus líderes criminales", afirmó Pahlavi.



Mundo 08:44 AM Israel ordena evacuar varios puntos en Beirut El Ejército de Israel ordenó a la población libanesa abandonar sus hogares en varios barrios del Dahiye, los suburbios del sur de Beirut, "inmediatamente", en un comunicado del portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee. "Advertencia urgente a los residentes de los suburbios del sur de Beirut: salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente", alertó el Ejército, movilizando el desplazamiento forzoso de los residentes del barrio, conocido bastión del grupo chií Hezbolá.

La orden de desplazamiento se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.



Mundo 08:42 AM Ejército iraní dice haber atacado con drones una base de EU en Irak El ejército de Irán dijo este jueves que lanzó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

"El cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por los drones de asalto del ejército de Tierra", indicaron las fuerzas armadas iraníes en un comunicado transmitido por la televisión estatal.



Mundo 08:32 AM Dron que alcanzó una base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán: Londres Un dron tipo Shahed que en la madrugada del lunes alcanzó la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica Akrotiri en Chipre no fue lanzado desde Irán, confirmó este jueves el gobierno británico.

Un portavoz dijo que la investigación inicial de las partes del aparato recuperadas indican "que se trató de un dron tipo Shahed, que no fue lanzado desde Irán", y que impactó antes de que el primer ministro, Keir Starmer, autorizara el uso por Estados Unidos de las bases británicas con fines defensivos.



Mundo 08:27 AM El Kremlin dice que la guerra de Irán no es su guerra El Kremlin afirmó que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio "por muy cínico que pueda parecer".

"La guerra en curso no es nuestra guerra. Y hemos declarado nuestra postura desde el principio que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región", declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

De este modo, Moscú indicó que se lava las manos sobre la situación y que no puede hacer nada para parar el conflicto.



Mundo 08:11 AM Reportan 20 mil marineros y 15 mil pasajeros bloqueados en el Golfo por la guerra en Irán Alrededor de "20 mil marineros y 15 mil pasajeros" están bloqueados en el Golfo debido a la guerra en Medio Oriente y a la paralización del estrecho de Ormuz, aseguró a AFP el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez.

La OMI, organización de la ONU encargada de la seguridad marítima, está "lista para colaborar con todas las partes interesadas para contribuir a garantizar la seguridad y el bienestar de los marineros", señaló Domínguez.



Mundo 07:59 AM España anuncia envio de fragata a Chipre para labores de "protección y defensa aérea" El Ministerio de Defensa de España anunció este jueves el envío de una fragata a Chipre para labores de "protección y defensa aérea", en plena polémica con Washington por una guerra contra Irán que Madrid considera ilegal.

La fragata "Cristóbal Colón" tendrá labores de "protección y defensa aérea" y ayudará en "cualquier evacuación de personal civil", indicó el comunicado del ministerio, que hizo este anuncio en momentos de tensión con Estados Unidos por su negativa a permitirle usar bases españolas contra Irán.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, rechazó que el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre signifique que España entra en la guerra en Medio Oriente.



Mundo 07:58 AM Francia autoriza que aviones militares de EU utilicen una de sus bases aéreas Francia ha dado su autorización para que aviones militares estadounidenses, pero no cazas como los que participan en los ataques en Irán, utilicen una de sus bases aéreas en territorio francés, no otras bases que tiene en Medio Oriente.

Fuentes del Estado Mayor del Ejército francés subrayaron a EFE que ese permiso se ha dado para "aviones estadounidenses en apoyo a las operaciones", sin precisar de qué tipo, más allá de insistir en que quedan excluidos los "aviones de combate".

Las fuentes puntualizaron que la información que ofrecieron previamente de que se había dado autorización para que aeronaves estadounidenses pudieran utilizar bases francesas en Medio Oriente era "errónea", sin otras explicaciones.





Mundo 08:17 AM Irán afirma que atacó un petrolero de EU en el Golfo Pérsico La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que ha atacó un buque petrolero de Estados Unidos al norte del Golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.

“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas informó de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.





Mundo 08:15 AM Ataque con drones en Azerbaiyán, atribuido a Irán, deja al menos 4 heridos Un ataque con drones en la autonomía de Najicheván, Azerbaiyán, atribuido a Irán, dejó por lo menos cuatro personas heridas, informaron fuentes médicas del país caucásico.

Según el hospital donde fueron ingresados los heridos, las víctimas se encuentran “estables” y se les presta toda la asistencia necesaria.

Azerbaiyán inició un caso penal tras el ataque y el presidente Ilham Aliyev convocó al Consejo de Seguridad del país para abordar el incidente.



Mundo 07:56 AM Irán lanza nueva ola de ataques y pide la "la sangre de Trump" Irán lanzó este jueves una nueva ola de ataques contra Israel, bases estadounidenses y países de la región, advirtiendo que Estados Unidos "lamentaría profundamente" haber torpedeado un buque de guerra iraní y pidiendo "la sangre de Trump". Los crecientes ataques de represalia de Teherán y sus crecientes muestras de desafío se produjeron incluso mientras Israel lo castigaba por sexto día consecutivo.

