Más Información

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización

Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización

Procurador en Hermosillo denunciará a influencer por burlas sobre autismo; buscan sanción ante Fiscalía y Conapred

Procurador en Hermosillo denunciará a influencer por burlas sobre autismo; buscan sanción ante Fiscalía y Conapred

Dubái. lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel, bases estadounidenses y países en todo . Amenazó con que Estados Unidos "llegará a lamentar amargamente" el hundimiento de un buque de guerra de en el océano Índico. Un líder religioso pidió “la sangre de Trump”, mientras Israel dijo que atacó múltiples objetivos en territorio iraní.

Israel anunció la llegada de varios y las sirenas antiaéreas se activaron en Tel Aviv y Jerusalén. La televisora estatal iraní reportó ataques adicionales que también tuvieron como objetivo bases estadounidenses.

El ejército de Israel indicó que atacó 80 objetivos en Líbano vinculados al grupo político-militar , que cuenta con el respaldo de la República Islámica, en las últimas 24 horas, y que una oleada de ataques contra Irán alcanzó sitios de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance, entre otros puntos.

Lee también

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a la Armada de de cometer “una atrocidad en el mar” luego de hundir la fragata IRIS Dena en el océano Índico, que mató al menos a 87 marinos iraníes.

“Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente (el) precedente que ha sentado”, dijo en un mensaje en redes sociales.

El ayatolá Abdollah Javadi Amoli, en una de las pocas declaraciones de clérigos iraníes hasta ahora, hizo más tarde en la televisora estatal al “derramamiento de sangre”, tanto israelí como de “la sangre de Trump”.

Lee también

Personal médico retira un cuerpo tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: Majid Khahi / EFE
Personal médico retira un cuerpo tras un ataque a un edificio en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: Majid Khahi / EFE

“Luchen contra el opresor Estados Unidos, su sangre está sobre mis hombros”, apuntó en un inusual llamado a la violencia por parte de un ayatolá, uno de los rangos más altos dentro de la jerarquía clerical chií.

Estados Unidos e Israel iniciaron la el sábado, atacando al liderazgo de Irán y matando a su líder supremo, el ayatolá, y golpeando su arsenal de misiles y sus instalaciones nucleares. Los aliados han sugerido que derrocar a la teocracia iraní es uno de sus objetivos, pero las metas exactas y sus plazos han cambiado repetidamente desde entonces, apuntando a un conflicto de duración indefinida.

La guerra se ha cobrado la vida de más de mil 200 personas en Irán, de más de 70 en Líbano y de alrededor de una docena en Israel, según las autoridades de esos países. Además, ha interrumpido el suministro de petróleo y gas en el mundo, complicó el transporte marítimo internacional y ha dejado varados a cientos de miles de viajeros en .

Lee también

Ataques se extienden por Medio Oriente

Un se estrelló el jueves cerca del aeropuerto de Najicheván, un enclave de Azerbaiyán que limita con el norte de Irán y está separado del resto del país por Armenia. Otro avión no tripulado cayó cerca de una escuela y dos civiles resultaron heridos, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán.

Irán no ha reconocido este ataque, pero desde el inicio de la , sus operaciones se han propagado de forma errática e involucraron a países en la región y más allá.

En Abu Dabi, seis personas resultaron heridas por el derribo de un avión ni tripulado cerca de la base aérea de Al Dhafra, que alberga fuerzas estadounidenses, y la metralla cayó al piso, de acuerdo con las autoridades.

Lee también

Qatar desalojó a residentes de las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Doha como precaución temporal el jueves y más tarde reportó un ataque con misiles en la ciudad. Arabia Saudí dijo que destruyó un dron en su provincia fronteriza con Jordania.

Al parecer, un fue atacado frente a la costa de Kuwait a primera hora del jueves, ampliando la zona de peligro para el transporte marítimo, indicó la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo, que depende del ejército británico. Señaló que se produjo una explosión, pero no ofreció la causa. En el pasado, Irán ha perpetrado ataques adhiriendo minas lapa a embarcaciones.

Desde el inicio de los combates el sábado, se han registrado ataques en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, que lo conecta con el golfo Pérsico y por el que pasa casi una quinta parte del .

Lee también

Dolientes tocan los féretros con los cuerpos de las víctimas del ataque de Estados Unidos e Israel a una escuela en Irán. FOTO: AFP
Dolientes tocan los féretros con los cuerpos de las víctimas del ataque de Estados Unidos e Israel a una escuela en Irán. FOTO: AFP

El ministro de Comunicación y portavoz del gobierno de Sri Lanka, Nalinda Jayatissa, dijo el jueves al parlamento que otro buque iraní había llegado a sus aguas, pero no ofreció más detalles acerca de la embarcación ni del número de personas a bordo.

Lee también

El petrolero Skylight, tras ser impactado por un misil en la Península de Omán. Foto: AFP
El petrolero Skylight, tras ser impactado por un misil en la Península de Omán. Foto: AFP

Israel ataca más objetivos de Hezbolá en Líbano

Oficiales militares de Estados Unidos e Israel aseguran que Irán ha reducido sus ataques a medida que han destruido sus , lanzadores y aviones no tripulados. El Comando del Frente Interior de Israel anunció restricciones más flexibles al cierre de los centros de trabajo en todo el país, y adelantó que podrían reabrir el jueves si tenían un refugio cerca. Las escuelas permanecerán cerradas.

Aun así, a primera hora del jueves se escucharon explosiones en Israel, que dijo que sus sistemas defensivos se estaban moviendo para interceptar al menos tres oleadas de.

Al menos mil 230 personas han perdido la vida en Irán, dijo el jueves la Fundación de Mártires y Asuntos de Veteranos del país. Once personas más fallecieron en Israel, así como seis soldados de Estados Unidos, incluido un mayor cuya identidad se dio a conocer el miércoles.

Lee también

Entre los 80 objetivos que, según el ejército israelí, atacó en Líbano en las últimas 24 horas, había “varios centros de mando” utilizados por Hezbolá en Beirut. Mostró un video de un edificio alcanzado, pero no dio más detalles.

Otras ocho personas murieron en , incluyendo dos en un edificio alcanzado por el en el campo de refugiados de Beddawi, en la ciudad costera de Trípoli, el jueves y tres más en una autovía costera, según las autoridades. El ejército de Israel no reveló cuál era el objetivo de la operación.

Dos ataques casi simultáneos con drones en los suburbios del sur de la capital libanesa el miércoles por la noche golpearon dos vehículos y causaron la muerte de tres personas y lesiones a otras seis, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El ejército israelí indicó que su objetivo era un miembro de Hezbolá y que más adelante ofrecería más detalles.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026. Foto: Especial

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026

Jornada laboral de 40 horas así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho. Foto: Especial / Canva

Jornada laboral de 40 horas: así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho

AP

¿Estamos viviendo un retroceso? Los mejores y peores países para ser mujer en 2026

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros