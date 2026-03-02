Ante el conflicto y la escalada de tensiones en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe cumplir con su labor.

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en el llamado a la solución pacífica de los conflictos.

“La ONU dejó de cumplir su labor, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser.

Lee también "No hay reporte de víctimas" de EU, tras ataque a Irán, dice el Departamento de Guerra; daños a instalaciones de son mínimos

“Estamos viviendo una situación donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser”, declaró.

La Mandataria federal lamentó que en el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán hayan fallecido niñas. “Es triste lo que ocurre”, externó al referir que “quien paga” es la población civil.

El llamado de México, reiteró, es elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, además de siempre pugnar por la paz.

Al ser cuestionada si el mundo necesita un libertador, indicó que “no, es respeto a la autodeterminación de los pueblos".

Cuestionada si es viable hacer un Mundial de futbol en un país que está en un conflicto bélico, mencionó que “ese es otro tema” y apostó porque el deporte lleve a la paz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr