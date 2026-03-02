Más Información

Llevan cuerpo del "Mencho" a panteón en Zapopan; operativo de seguridad acompaña el cortejo

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Ante el conflicto y la escalada de tensiones en Medio Oriente, la presidenta criticó que la Organización de las Naciones Unidas () debe cumplir con su labor.

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en el llamado a la solución pacífica de los conflictos.

“La ONU dejó de cumplir su labor, se imponen los países con mayor y eso no puede ser.

“Estamos viviendo una situación donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser”, declaró.

La Mandataria federal lamentó que en el ataque de hayan fallecido niñas. “Es triste lo que ocurre”, externó al referir que “quien paga” es la población civil.

El llamado de México, reiteró, es elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, además de siempre pugnar por la paz.

Al ser cuestionada si el mundo necesita un libertador, indicó que “no, es respeto a la autodeterminación de los pueblos".

Cuestionada si es viable hacer un en un país que está en un conflicto bélico, mencionó que “ese es otro tema” y apostó porque el deporte lleve a la paz.

