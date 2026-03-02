Washington/Dubái.— Estados Unidos e Israel intensificaron ayer sus ataques en distintos puntos de Irán, lanzando bombas masivas sobre las instalaciones de misiles balísticos del país y eliminando buques de guerra, al tiempo que Estados Unidos reportaba los primeros tres soldados estadounidenses caídos y el presidente Donald Trump intentaba preparar a la gente para más bajas.

Explosiones en todo Irán sacudían ventanas y generaban columnas de humo, en el segundo día de la operación Furia Épica que ha dejado más de 200 muertos en el país persa, incluyendo el líder supremo, ayatola Ali Jamenei.

La milicia chiita Hezbolá atacó Israel desde Líbano. El ejército israelí respondió con bombardeos. Irán comenzó su venganza lanzando misiles contra Israel y Estados árabes del golfo Pérsico, que prometieron defenderse de la agresión y “responder” si fuera necesario. Emiratos Árabes Unidos anunció el cierre de su embajada en Teherán y retiró a su embajador tras los ataques iraníes.

Tres militares de EU han perdido la vida y otros cinco se encuentran graves, en el contexto de la ofensiva contra Irán.

Trump prometió “vengar” a los militares caídos y pronosticó que, “tristemente, habrá más antes de que acabe [la guerra]”. Aseguró que su país “asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización”.

El Pentágono dijo haber destruido el cuartel general de los Guardianes de la Revolución. El mandatario estadounidense calculó que la operación contra Irán durará “unas cuatro semanas”, aunque también dijo que los líderes iraníes “quieren hablar y yo he aceptado hablar”. A la vez, llamó a “los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura”.

Trump dijo que la operación era “necesaria para garantizar que los estadounidenses nunca enfrenten un régimen radical, sediento de sangre, terrorista, armado con armas nucleares y amenazas”.

Infografía: Elaboración propia

Reino Unido, Francia y Alemania emitieron un comunicado conjunto en el que se dijeron listos para llevar a cabo “las acciones defensivas necesarias y proporcionales” para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones en su origen: “Hemos acordado trabajar juntos con EU y aliados en la región en este asunto”.

Al mismo tiempo, Reino Unido aceptó que EU use bases británicas para lanzar ataques “defensivos” destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles. El primer ministro Keir Starmer subrayó que su país “no participará” en ataques ofensivos.

Protestas contra el conflicto han estallado en ciudades de Asia, Europa y EU. En Karachi, Paquistán, 10 personas murieron en choques con las fuerzas de seguridad.

Mexicanos salen de Jordania

En tanto, 14 turistas originarios de Mazatlán que quedaron varados en el aeropuerto Internacional de Queen Alia, en Amán, Jordania, a causa de la guerra desatada en el Medio Oriente, lograron salir en dos grupos separados, unos por vía marítima y otros aérea.

Seis llegaron a Sharm el-Sheij, Egipto. Los ocho que viajaron en avión llegaron a Casablanca, en Marruecos.