Ante el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el país mantendrá su postura histórica de promover la paz mundial y privilegiar el diálogo frente a cualquier escenario de tensión internacional.

Durante un evento público en Baja California Sur, la Mandataria subrayó que México siempre actuará guiado por los principios constitucionales de su política exterior, los cuales —dijo— resultan especialmente necesarios en el contexto global actual.

"México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, expresó.

Sheinbaum explicó que estos lineamientos están establecidos en el artículo 89 de la Constitución desde la época del expresidente Venustiano Carranza, y han definido históricamente la postura diplomática del país para evitar el uso de la fuerza y priorizar soluciones pacíficas ante conflictos internacionales.

Recordó que la persona titular del Ejecutivo debe conducir la política exterior bajo principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, así como la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

La Presidenta encabezó además la entrega de los Programas para el Bienestar en el municipio de Comondú, donde destacó que, en los últimos seis años, estas iniciativas han beneficiado a miles de mexicanos al mejorar su calidad de vida y apoyar principalmente a las comunidades más necesitadas.

