Tres elementos del ejército de Estados Unidos murieron y otros cinco resultaron heridos en el marco de la operación Furia Épica contra Irán, informó este domingo el Comando Norte.

Se trata de las primeras víctimas militares estadounidenses conocidas en la ofensiva contra el régimen iraní, que derivó en la muerte del ayatola Ali Jamenei.

“A las 9:30 a. m. ET del 1 de marzo, tres miembros del ejército estadounidense han fallecido en combate y cinco han resultado gravemente heridos en el marco de la Operación Furia Épica”, informó el Comando en sus redes sociales.

“Varios más han sufrido heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las principales operaciones de combate continúan y nuestra respuesta sigue en marcha”, añadió el Comando.

"La situación es inestable, por lo que, por respeto a las familias, no daremos más información, incluida la identidad de nuestros guerreros caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares más cercanos", explicó.

El presidente Donald Trump advirtió el sábado de que cabía esperar muertos entre las fuerzas armadas estadounidenses.

