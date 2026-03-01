Washington.— Estados Unidos e Israel atacaron ayer Irán y mataron al ayatola Ali Jamenei, junto con otros seis altos líderes del régimen. El presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu llamaron al pueblo iraní a levantarse y “recuperar” su país.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió Trump en redes sociales. Advirtió sobre “bombardeos intensos y precisos” que, según dijo, continuarían durante toda la semana e incluso después, como parte de un ataque letal que Estados Unidos ha justificado como necesario para desactivar la capacidad nuclear del país.

Medios estatales iraníes confirmaron, ya el domingo, la muerte de Jamenei. “El líder supremo ha alcanzado el martirio”, dijo la emisora IRIB. También murieron la hija y el nieto del líder supremo. La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con lanzar “la ofensiva más intensa” contra EU e Israel en venganza. Netanyahu había avanzado que el ataque destruyó “el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y que había “muchos indicios” de que “el tirano dejó de existir”.

Testigos presenciales en Teherán dijeron que algunos residentes estaban regocijándose, tocando silbatos y festejando en la capital iraní.

“No paro de llorar. No sé cómo está mi familia en Irán porque volvieron a cortar el internet”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Nastaran Mortazavi, ceramista persa quien emigró a Canadá debido a la situación política de Irán bajo el régimen musulmán.

Sobre la muerte del ayatola, mencionó que “ojalá no hubiera muerto así. El pueblo de Irán quería verlo capturado con vida, esposado, humillado, expuesto por la persona vil que es. Quería verlo enfrentar la justicia”.

Los medios estatales iraníes, citando la Media Luna Roja, informaron este sábado por la noche que al menos 201 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en la ofensiva estadounidense-israelí. Al menos 85 de los decesos fueron en una escuela primaria de niñas en Minab.

Más allá de Teherán, también hubo explosiones en las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país, según los medios de comunicación iraníes.

Infografía: Elaboración propia

Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, dijo el sábado que Israel y Estados Unidos “lamentarán sus acciones”. “Los valientes soldados y la gran nación de Irán darán una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales”, publicó Larijani en X. Mientras, la Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebrará el lunes en Viena una reunión extraordinaria para tratar la situación en Irán.

La República Islámica lanzó ataques contra bases militares estadounidenses situadas en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí; también hubo explosiones en Kuwait. Al menos una persona murió y siete resultaron heridas en un “incidente” en el aeropuerto de Abu Dabi.

El ejército estadounidense reportó que no hubo bajas estadounidenses y que los daños en las bases estadounidenses fueron mínimos, pese a los cientos de ataques con misiles y drones iraníes. Añadió que los objetivos en Irán incluían instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria, de defensa aérea, bases de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares.

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin, entre los muertos figuran el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, entre otros altos mandos. El secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, señaló que “el régimen iraní tuvo su oportunidad” y está “sufriendo las consecuencias” de no alcanzar un acuerdo. Muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo.

En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), Irán denunció lo que llamó “crímenes de guerra y contra la humanidad”.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró: “Paz, queremos paz, México siempre va a luchar por la paz”.

La Cancillería informó que las embajadas mexicanas en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se mantienen atentas a la evolución de los acontecimientos y en contacto permanente con los connacionales en la región, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas.