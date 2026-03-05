Más Información
Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión
"¿Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa
Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves
The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”
INE niega suspensión de spot de Morena que menciona a Peña y Salinas Pliego; son personas con “proyección pública”, determina
Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde
Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo
"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó que 279 mexicanos han salido de las zonas de conflicto en Medio Oriente, especialmente de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. “Ayer me mandaron una nota de que algunos de ellos salieron por vía no aérea, porque en ese momento no hay vuelos, 279 personas mexicanas han sido evacuadas. Han salido vía terrestre en su mayoría Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto”, precisó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reiteró que todas las Embajadas de México continúan operando “en situaciones de alerta” y en contacto con las y los connacionales, tanto residentes como turistas varados, sin reportes de daños a su integridad física.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Alejandro Murat Hinojosa, informó que a 200 mexicanas y mexicanos en países de Medio Oriente que están en la zona de conflicto se les ha entregado un salvoconducto para poder regresar a México.
