La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó que 279 mexicanos han salido de las zonas de conflicto en Medio Oriente, especialmente de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. “Ayer me mandaron una nota de que algunos de ellos salieron por vía no aérea, porque en ese momento no hay vuelos, 279 personas mexicanas han sido evacuadas. Han salido vía terrestre en su mayoría Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto”, precisó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reiteró que todas las Embajadas de México continúan operando “en situaciones de alerta” y en contacto con las y los connacionales, tanto residentes como turistas varados, sin reportes de daños a su integridad física.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Alejandro Murat Hinojosa, informó que a 200 mexicanas y mexicanos en países de Medio Oriente que están en la zona de conflicto se les ha entregado un salvoconducto para poder regresar a México.