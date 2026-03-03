Más Información

La correspondencia de "El Mencho"; envíos de armas… y plegarias por su salud

Sheinbaum revisará por última vez reforma electoral para evitar contradicciones; asegura que "ahora sí ya está lista"

La mañanera de Sheinbaum, 03 de marzo, minuto a minuto

"El Mencho", el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Crecen 14% las pérdidas de Pemex por huachicol

La clase política de Puebla se reúne por el cumpleaños 90 de Bartlett; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por "impuestos indebidos"; Batres pide no desechar el asunto

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Sufren el ahorcamiento vial en calzada de Tlalpan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya es demasiado tarde para entablar discusiones con aunque Teherán busque un diálogo.

"Quieren hablar. Dije: '¡Demasiado tarde!'", escribió Trump en su red social Truth Social, dos días después de afirmar que había aceptado dialogar con Irán, en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron a la mayoría de los líderes iraníes.

En su mensaje el mandatario estadounidense dijo que "su defensa aérea, la Fuerza Aérea, la Marina y el liderazgo han desaparecido" en alusión a la República Islámica.

Este martes, Irán pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe urgentemente para detener la guerra con Israel y Estados Unidos.

Si se mantiene la guerra no habrá ninguna negociación: embajador iraní en la ONU

El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que su país no tiene ninguna intención de negociar mientras prosigan los ataques israelíes y estadounidenses, y subrayó que "el único lenguaje posible con Estados Unidos en este momento es el de la defensa".

"No ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno por nuestra parte", señaló en rueda de prensa, desmintiendo afirmaciones del mandatario norteamericano sobre supuestos acercamientos para detener los ataques.

"Trump es conocido por fabricar mentiras y continúa haciéndolo, estamos acostumbrados a sus declaraciones falsas", aseguró el jefe de la delegación iraní, quien añadió que su país busca llevar la agresión de Israel y Estados Unidos a una sesión urgente del actual Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

