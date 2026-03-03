Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya es demasiado tarde para entablar discusiones con Irán aunque Teherán busque un diálogo.
"Quieren hablar. Dije: '¡Demasiado tarde!'", escribió Trump en su red social Truth Social, dos días después de afirmar que había aceptado dialogar con Irán, en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron a la mayoría de los líderes iraníes.
En su mensaje el mandatario estadounidense dijo que "su defensa aérea, la Fuerza Aérea, la Marina y el liderazgo han desaparecido" en alusión a la República Islámica.
Este martes, Irán pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe urgentemente para detener la guerra con Israel y Estados Unidos.
Lee también Irán urge al Consejo de Seguridad a actuar para detener la guerra con EU e Israel; "no hay más obstáculo que su propia voluntad"
Si se mantiene la guerra no habrá ninguna negociación: embajador iraní en la ONU
El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que su país no tiene ninguna intención de negociar mientras prosigan los ataques israelíes y estadounidenses, y subrayó que "el único lenguaje posible con Estados Unidos en este momento es el de la defensa".
"No ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno por nuestra parte", señaló en rueda de prensa, desmintiendo afirmaciones del mandatario norteamericano sobre supuestos acercamientos para detener los ataques.
"Trump es conocido por fabricar mentiras y continúa haciéndolo, estamos acostumbrados a sus declaraciones falsas", aseguró el jefe de la delegación iraní, quien añadió que su país busca llevar la agresión de Israel y Estados Unidos a una sesión urgente del actual Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
EU intenta “administrar” otros países, acusa canciller ruso; considera que no se detendrá en Irán ni en Cuba
