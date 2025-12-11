Más Información

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

Washington. El buque petrolero incautado por Washington frente a las costas de será conducido a un puerto de Estados Unidos y el será confiscado, declaró la portavoz de la Casa Blanca

“Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo”, declaró .

El petrolero, sometido a sanciones desde hacía años, fue asaltado por fuerzas estadounidenses el miércoles en el Caribe, un acto calificado por Caracas como “robo descarado” y “piratería”.

Lee también

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, , vinculó la incautación del petrolero con los esfuerzos antidrogas de la administración Trump en América Latina.

Incautación de petrolero, "una operación exitosa": Noem

Durante su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Noem calificó la incautación del petrolero como “una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos combatiendo a un régimen que está cubriendo sistemáticamente y llenando nuestro país con y matando a nuestra próxima generación de estadounidenses”.

Noem continuó detallando las “dosis letales de cocaína” que, según ella, se habían evitado que ingresaran a como resultado.

Lee también

El gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que la constituye un robo flagrante y un acto de piratería internacional. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares es forzarlo a dejar el cargo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero. Foto: iStock / fizkes

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos