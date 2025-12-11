Washington. El buque petrolero incautado por Washington frente a las costas de Venezuela será conducido a un puerto de Estados Unidos y el petróleo será confiscado, declaró la portavoz de la Casa Blanca

“Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo”, declaró Karoline Leavitt.

El petrolero, sometido a sanciones desde hacía años, fue asaltado por fuerzas estadounidenses el miércoles en el Caribe, un acto calificado por Caracas como “robo descarado” y “piratería”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vinculó la incautación del petrolero con los esfuerzos antidrogas de la administración Trump en América Latina.

Incautación de petrolero, "una operación exitosa": Noem

Durante su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Noem calificó la incautación del petrolero como “una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos combatiendo a un régimen que está cubriendo sistemáticamente y llenando nuestro país con drogas mortales y matando a nuestra próxima generación de estadounidenses”.

Noem continuó detallando las “dosis letales de cocaína” que, según ella, se habían evitado que ingresaran a Estados Unidos como resultado.

El gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que la incautación del petrolero constituye un robo flagrante y un acto de piratería internacional. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares es forzarlo a dejar el cargo.

