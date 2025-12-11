El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo “preocupado” por la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela y pidió que se evite cualquier acción que pueda “desestabilizar” al país caribeño y a la región, según declaró uno de sus portavoces.

“Hacemos un llamamiento a todas las partes para que eviten cualquier acción que pueda aumentar la escalada de tensiones y desestabilizar Venezuela y la región”, indicó Farhan Haq, quien pidió a “todos” respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

ss/mcc