El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, cuyo hijo le parece un candidato inaceptable.

"El hijo de Jamenei (muerto en el primer día de la guerra en un ataque) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez)", dijo Trump al medio Axios.

El mandatario estadounidense estableció así una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Lee también EU avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar "ofensiva solo" contra los cárteles; pide combatir a "narcoterroristas"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc