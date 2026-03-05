Más Información

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

EU avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar "ofensiva solo" contra los cárteles; pide combatir a "narcoterroristas"

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra “El Mencho” y nadie dudó: Chico Pardo; destaca la confianza en México

Cae "Tobolio", líder de célula delictiva “El 19”, del Cártel de Sinaloa; cuenta con orden de arresto en EU

Hallan cuerpo en Coatetelco, Morelos durante búsqueda de Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida; peritos realizan diligencias para confirmar identidad

“Solo quiero recuperar a mi hija viva”: madre de Karol Toledo, estudiante de UAEM desaparecida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, cuyo hijo le parece un candidato inaceptable.

"El hijo de Jamenei (muerto en el primer día de la guerra en un ataque) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez)", dijo Trump al medio Axios.

El mandatario estadounidense estableció así una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

