El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, cuyo hijo le parece un candidato inaceptable.
"El hijo de Jamenei (muerto en el primer día de la guerra en un ataque) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez)", dijo Trump al medio Axios.
El mandatario estadounidense estableció así una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.
Trump tacha a España de "perdedor" tras confrontación por guerra en Irán; lo acusa de ser "muy hostil" con la OTAN
ViveUSA
