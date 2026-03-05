Luego de la confrontación con el presidente español, Pedro Sánchez, por la guerra en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a España acusando al país europeo de ser un “perdedor” y “muy hostil a la OTAN”, al tiempo que reiteró su decepción con el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor, y el Reino Unido ha sido muy decepcionante", declaró Trump al New York Post.

"Muy hostil a la OTAN", añadió Trump sobre España, y se quejó de que el país no cumpliera los objetivos de gasto en defensa de la alianza. "No somos jugadores de equipo, y tampoco vamos a serlo con España", añadió Trump.

Sobre Starmer, Trump reiteró: “Bueno, él no es Winston Churchill, déjame decirlo así”.

España "juega un juego incomprensible": presidente de Irán

Mientras, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves que España "está jugando un juego extraño e incomprensible" en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir "su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea".

Herzog dijo estas palabras en una visita a una sede de los bomberos, donde afirmó que ahora se ve qué países respaldan a Israel en su campaña contra Irán y cuáles, como España, no lo hacen, según un comunicado que recoge su discurso enviado por el cuerpo de Bomberos.

"En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España", dijo.

