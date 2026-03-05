Más Información

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

EU avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar "ofensiva solo" contra los cárteles; pide combatir a "narcoterroristas"

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra “El Mencho” y nadie dudó: Chico Pardo; destaca la confianza en México

Cae "Tobolio", líder de célula delictiva “El 19”, del Cártel de Sinaloa; cuenta con orden de arresto en EU

Hallan cuerpo en Coatetelco, Morelos durante búsqueda de Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida; peritos realizan diligencias para confirmar identidad

“Solo quiero recuperar a mi hija viva”: madre de Karol Toledo, estudiante de UAEM desaparecida

Luego de la confrontación con el presidente español, Pedro Sánchez, por la , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a acusando al país europeo de ser un “perdedor” y “muy hostil a la OTAN”, al tiempo que reiteró su decepción con el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor, y el Reino Unido ha sido muy decepcionante", declaró Trump al New York Post.

"Muy hostil a la OTAN", añadió Trump sobre España, y se quejó de que el país no cumpliera los objetivos de gasto en defensa de la alianza. "No somos jugadores de equipo, y tampoco vamos a serlo con España", añadió Trump.

Sobre Starmer, Trump reiteró: “Bueno, él no es Winston Churchill, déjame decirlo así”.

España "juega un juego incomprensible": presidente de Irán

Mientras, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves que España "está jugando un juego extraño e incomprensible" en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir "su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea".

Herzog dijo estas palabras en una visita a una sede de los bomberos, donde afirmó que ahora se ve qué países respaldan a Israel en su campaña contra Irán y cuáles, como España, no lo hacen, según un comunicado que recoge su discurso enviado por el cuerpo de Bomberos.

"En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España", dijo.

