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Tamaulipas.- El choque frontal entre dos vehículos, en la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, dejó como saldo cuatro personas sin vida y varias lesionadas.
Personal de la Guardia Estatal atendió el accidente vehicular múltiple en el kilómetro 256 de la Carretera Federal 101, tramo Matamoros–San Fernando.
En las labores de atención participaron unidades de Protección Civil y Bomberos de Valle Hermoso, así como brigadistas y paramédicos de Matamoros.
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Uno de ellos, una camioneta Nissan Frontier, en la que viajaban integrantes de una familia, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.
En el otro extremo se encontraba una camioneta TrailBlazer, donde fueron halladas cuatro personas prensadas sin signos vitales.
LL
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